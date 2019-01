Gagliardo: “Nunca me tocó estar en un club como éste”

Mientras piensa en el primer amistoso que se dará el sábado, desde las 9.30, ante Lanús en la Fortaleza, el uno reflexiona.

Gagliardo, como para demostrar que pese a su experiencia vive un momento especial, aseguró: “En 17 años de profesión nunca me tocó estar en un club como este. Hoy veo a mi hijo en la cancha, me acompaña en el vestuario o a veces en el campo de juego y eso no me había pasado en ningún lado, es impagable”. Lo mismo pasa con muchas familias de jugadores cuyos hijos tras los encuentros de locales permanecen en el campo corriendo detrás de una pelota y, entre ellos mismos, aunque bastante chicos, va creciendo esa forma de compartir.

De todas maneras, un reflexivo Gagliardo señaló que “el balance es más que positivo. Casi todos chicos nuevos vinimos en un momento difícil, nadie tenía grandes expectativas con nosotros, pero pudimos armar una buena idea de juego que nos pone donde estamos. Logramos objetivos importante como clasificar a la Copa Argentina, estar a tres puntos, no mirar la zona del descenso para que Arsenal no dependa de nadie, eso nos importa a todos”.

El guardameta, también hizo un comentario sobre su gran momento: “En lo individual estoy más que contento. A esta edad el ser querido y reconocido por el nivel me alegra mucho porque era difícil para mi saber que iba a poder mostrarlo. Estoy en una institución maravillosa”. En cuanto a su condición actual de capitán, Gagliardo señaló; “En el plantel el capitán es Ramiro López. Nosotros quizás lo más grandes somos los que intentamos guiar al grupo a dar siempre lo mejor, pero no hay líderes en el equipo”.

Nadie en el Viaducto se da como candidato, prefieren perfil bajo y más rumbo a la recta final del Nacional. “Si los demás equipos nos ponen de candidatos es por la manera de jugar que tenemos. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra, y no nos sentimos candidatos”.