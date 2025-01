A 28 años del crimen de José Luis Cabezas: "Esta Justicia no sirve para nada"

“Esta Justicia es lenta y no sirve para nada. No hay ningún detenido hace rato”, afirmó Gladys Cabezas este sábado en declaraciones radiales. Y luego subrayó: “Tenemos un Estado completamente ausente”.

Por su parte, el periodista Gabriel Michi recordó con emoción la noche del 25 de enero de 1997, cuando su compañero José Luis Cabezas fue secuestrado y asesinado en Pinamar. “Cuando ocurrió el crimen, yo tenía 28 años. Era muy joven, y hoy se cumplen 28 años de aquel día. La mitad de mi vida estuvo marcada por esta tragedia”, dijo.

Michi destacó el vínculo personal que lo unía a José Luis, con quien había trabajado en múltiples coberturas periodísticas. "Aunque no éramos amigos íntimos, compartimos mucho, incluso viajes al exterior. Teníamos una relación cercana. Hoy, sigo vinculado con su familia; somos como familias ensambladas por el dolor", contó en una entrevista radial.

Sobre el día del asesinato, relató: "Aquella noche, después de la fiesta de Andreani, José Luis decidió quedarse un rato más. Al día siguiente, cuando llegaron unos amigos míos para mi cumpleaños, me avisaron que él no había vuelto. Ahí comenzó una búsqueda desesperada que terminó de la peor manera". El periodista recordó el momento en que llegó a la comisaría y un oficial le confesó: “Creo que tengo una mala noticia para darte”. Finalmente, reconoció el cuerpo de Cabezas en una cava en General Madariaga: “Es una imagen que no voy a olvidar nunca”.

Cabezas.jpg El reportero gráfico fue asesinado en las afueras de Pinamar.

Durante la entrevista, Michi expresó su indignación por la falta de justicia en el caso Cabezas. “Es increíble que quienes participaron en el asesinato hoy estén libres. Algunos, incluso, han reincidido en delitos, lo que demuestra que siguen siendo un peligro para la sociedad”, afirmó.

El periodista hizo referencia también a un reciente episodio en el que el sobrino de Cabezas se cruzó con uno de los responsables del crimen: “Es un escándalo. Esto refleja cómo el sistema judicial no estuvo a la altura”.

El crimen de José Luis Cabezas: dónde están hoy sus asesinos

El reportero gráfico trabajaba en la revista Noticias. Un año antes de su asesinato, había logrado fotografiar a un empresario del que se hablaba mucho, pero que casi nadie había visto: Alfredo Yabrán. Aquella imagen, se comprobó luego, terminó siendo la sentencia de muerte de José Luis.

Entre los condenados, Sergio Gustavo González había quedado en libertad en 2005, pero volvió a prisión en 2015 por una causa de narcotráfico, y Héctor Retana falleció en prisión en 2001. A su vez, José Luis Auge, otro de los integrantes de la Banda de Los Horneros, volvió a salir a escena 2023: apareció junto a Fernando Burlando en un spot que candidateaba a gobernador bonaerense al abogado.

Horacio Braga se encuentra en libertad y días atrás se encontró con uno de los sobrinos de Cabezas. "Mi hijo fue a un recital y fue a comprar un choripán. Lo atendió un señor, entre comillas. Mi hijo se pone a hablar con él: ‘che, qué bueno esto, el recital", señaló la hermano del reportero gráfico.

Burlando-Auge-02.jpg Fernando Burlando junto a José Luis Auge, uno de los integrantes de la banda Los Horneros, a quien defendió en el juicio por el crimen de Cabezas.

Lo estremecedor es que, a partir de esa charla, el joven descubrió quién era el vendedor. En medio de la conversación, el hombre le respondió: “Si, yo tengo acá la parrilla esta, de choripanes. Estoy en toda la provincia de Buenos Aires. Yo estuve detenido, fui uno de los que mató a Cabezas”.

Por su parte, Gustavo Prellezo, el ex comisario de la Policía Bonaerense y autor de los dos disparos que mataron Cabezas, está también en libertad. Alberto “La Liebre” Gómez, el comisario responsable de liberar la zona para que ocurriera el crimen, fue detenido en 2020 por posesión de de fusiles de guerra, cuchillos, municiones y miras telescópicas, todo sin permiso de portación. La causa no avanzó, y quedó libre pese a que es un delito no excarcelable.

En tanto, Aníbal Luna, otro de los policías condenados por el asesinato del reportero gráfico, rearmó su vida en General Madariaga. Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán, obtuvo la prisión domiciliaria en 2006 y siete años después fue liberado. Y Sergio Camaratta fue liberado en 2006, pero regresó a la cárcel en 2012, tras una revocación de su pena. Murió tres años después.