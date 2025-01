Conmoción en Pilar: un nene de tres años falleció luego de atragantarse comiendo uvas

El trágico hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 17. Rápidamente, acudió a la vivienda una ambulancia de una empresa privada que los vecinos de la zona tienen contratada para que mantenga una guardia. Según se informó, el médico le realizó al nene la maniobra de Heimlich para intentar desobstruir el canal respiratorio.

Pero, al verificar que no daba resultado, decidieron trasladarlo hasta el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora Del Pilar. De acuerdo con lo que informó el sitio local Pilar a Diario, los especialistas continuaron durante el trayecto realizando las maniobras de RCP para intentar recuperar al nene, pero lamentablemente llegó sin signos vitales al centro de salud y a las 17.30 constataron su fallecimiento.

La causa quedó a cargo del fiscal de Germán Camafreitas, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Pilar y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Qué es la maniobra de Heimlich

La maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios que se utiliza cuando una persona se está ahogando debido a un objeto atascado en la garganta. La obstrucción impide que la persona pueda respirar y, si no se trata rápidamente, puede ser fatal.

Consiste en aplicar, abrazando por detrás a la persona ahogada, una serie de compresiones abdominales fuertes y rápidas que generan una presión en el diafragma y los pulmones, lo que a su vez contribuye a que el objeto que obstruye las vías respiratorias sea expulsado.

La maniobra de Heimlich no debe aplicarse en bebés ni en niños menores de un año. Si la persona está inconsciente y no respira, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP). La técnica debe aplicarse en adultos y niños conscientes que no puedan toser, hablar o respirar debido a un atragantamiento. Los pasos a seguir para realizarla son: