Afirman que hubo más de 7.700 estafas por redes sociales en lo que va del año

El informe tomó como punto de partida las causas penales que investiga la Justicia Nacional de Instrucción con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, más las causas penales de los tribunales de Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, San Isidro, Morón, Moreno y San Martín, donde "quedó acreditado que durante el primer semestre de 2024 se han producido más de 7.700 estafas a través de las redes sociales con unos 400 millones de pesos en fraudes, siete homicidios y 12 tentativas de homicidio".

"Las estafas se perpetraron especialmente a través de Marketplace de Facebook y WhatsApp, convirtiéndose en uno de los tres delitos más cometidos, junto con los robos de teléfonos celulares y las usurpaciones en CABA y el conurbano bonaerense", indicó el relevamiento.

Redes sociales: alertan por falsas ofertas de trabajo

"En los últimos días han aparecido en redes sociales de Facebook, WhatsApp e Instagram, numerosas oportunidades laborales con un pago asegurado de un millón de pesos por día por hacer telemarketing o actuar como troll pago para fines políticos. Sin embargo, las promesas laborales en realidad son un timo para robar datos personales de las víctimas", señaló Javier Miglino, director de la citada ONG.

Y luego detalló: "El método utilizado involucra el envío de mensajes directos en los muros de Facebook e Instagram o por mensaje en WhatsApp, de manera tal que aparecen situaciones laborales ideales, con poco tiempo de trabajo, mínimo esfuerzo y un millón de pesos diarios asegurado. Todo el asunto queda al descubierto cuando, después de obtener los datos de la víctima, los estafadores desaparecen y los fondos que tenían en billeteras virtuales, tanto chicos como chicas, desaparecen también",

seguridad-ecommerce-estafas-digitalesjpg.webp Las estafas por redes sociales es uno de los tres delitos más cometidos en el país.

Los riesgos de Marketplace

Asimismo, rememoró: "Días atrás, un hombre resultó gravemente herido cuando concurrió a comprar que había pactado previamente por Marketplace, el sitio de ventas de la red social Facebook. La víctima fue emboscada por varios delincuentes en Castelar y luego de un forcejeo recibió varios disparos. Los delincuentes lo abandonaron mal herido, robándole previamente el dinero. Sin embargo, este grave episodio es sólo uno de los que hubo en lo que va de 2024, con estafas que comienzan en Internet".

"Expertos informáticos de Defendamos Buenos Aires me han indicado que Marketplace es inseguro para este tipo de transacciones, ya que en la mayoría de los casos no se sabe la procedencia de los objetos puestos a la venta, ni tampoco de quiénes la realizan. No hay investigación de cómo -por ejemplo- una moto, una computadora o un teléfono celular llegaron a manos del vendedor, quién es el vendedor, cuál es su verdadero nombre y su domicilio real. Nada de esto se verifica y entonces Facebook embolsa el dinero de la comisión que, multiplicada por los cientos de millones de usuarios en todo el mundo, le reporta ganancias inmensas y la gente sigue siendo robada", continuó Miglino.

Y agregó: "Hace unos días, la mujer del exdirector del INADI y exdiputado nacional, Claudio Morgado, fue blanco de numerosas denuncias judiciales en torno al presunto delito de estafa. La imputada aseguró que se encargará de devolver el dinero a los damnificados. El exdirector del INADI hizo todo lo posible por intentar desligarse de la enorme cantidad de delitos presuntamente cometidos por la mujer. Sin embargo, los damnificados, como la periodista Bárbara García, contaron la trama de como le ofrecieron traer ropa y artículos de tecnología del exterior que jamás iban a entregarse, a pesar de haber cobrado el dinero por adelantado".