Alertan que hay 16.000 estafas por día en ventas truchas de productos

La cifra se basa en las denuncias por estafas realizadas en fiscalías del AMBA en lo que va del año, y da cuenta de los importantes riesgos que hay a la hora de pactar la compra de algún objeto vía telefónica o por internet.

Según los datos a los que pudo acceder Popular, de los 16.000 casos diarios, 8.000 corresponden a estafas en la supuesta compra de teléfonos celulares, 2.000 al de vehículos, 1.000 al de televisores y 5.000 en la adquisición de servicios varios, como turismo o pedido de comida, por ejemplo.

Cuáles son los métodos de estafas más comunes

“Respecto de las modalidades cada vez más grandes de estafas y más violentas, tenemos dos grandes vectores: el teléfono y las redes sociales. Por teléfono esto se llama ‘vishing’ y es una llamada en donde te hablan para ofrecerte ayuda; te dicen, por ejemplo, que el dinero de tu cuenta está en riesgo o el dinero de un familiar, te hacen sacar el dinero y brindar información sobre el banco con el que estás operando. En otras ocasiones te llaman para decirte que ganaste un premio por ser buen cliente, un auto o un beneficio de empresa de telefonía a la que pertenezcas y te dicen qué tenés que hacer para recibirlo y ahí se encuentra escondida la estafa", señaló el licenciado en Seguridad Pública Luis Vicat.

"Se parece mucho a la estafa de los ‘Debin’, donde te mandan un código que te dicen que tenés que repetir y, cuando vos lo hacés, estás habilitando una cifra que te descuente en ellos, como un débito automático”, agregó Vicat.

Estafas por WhatsApp.jpg mejor.jpg La mayor parte de las estafas se produce a través del teléfono celular y las redes sociales.

Según el especialista, también hay estafas en llamadas por emergencias familiares. "Te dicen que alguien de tu familia sufrió un accidente y debés entregar dinero para asistirlo de manera urgente en algún lugar. En otras, sobre todo en franjas de adultos mayores, te avisan que va a pasar un contador u otra persona a buscar dinero que tengas en la casa, porque cambian las series o cambian los formatos. Otra muy común es un supuesto call center y en estos casos hasta pueden simular el sonido ambiente que existen en los centros de atención del cliente”.

“A ningún tipo de estas llamadas hay que darles importancia y no hay que otorgar datos personales más allá de los que ya tengamos en la red. Ante cualquier sospecha hay que cortar la comunicación, conectarse con familiares o vecinos para alertarlos si es que reciben algún llamado raro como si fuera nuestro y no realizar jamás depósitos o transferencias mediante contacto telefónico. Tampoco dar información sobre números de tarjeta de crédito o contraseñas. Esto también vale para el WhatsApp o para mensajes de textos. Y si bien algunos teléfonos tienen la opción de alertarte como llamante no deseado, posible spam o posible estafa, nunca contestar llamados o mensajes de números desconocidos", aconsejó Vicat.

Respecto a las estafas electrónicas, el licenciado en Seguridad Pública explicó que “la ciberdelicuencia efectúa lo que se llama ‘phishing’. Por ejemplo, te mandan correos electrónicos con suplantación de identidades o perfiles falsos de entidades bancarias o de alguna otra empresa. Siempre hay que fijarse arriba, a la izquierda, en la barra, que tenga un candadito y que diga ‘https://’ y después la dirección. No obstante lo cual, en algunos casos se han duplicado estas direcciones ‘https’ falsas. Por lo tanto, nunca hay que contestar y hacer lo que te digan en el mail que te remiten, sino entrar directamente a la página oficial de la entidad, ya sea el PAMI, ya sea un banco o lo que fuere, dirigirse directamente a la página oficial y decirles que tenés este problema, a ver qué te dicen”.

Bajo esta línea, Vicat finalizó: “Hay también antivirus falsos que andan dando vuelta, que dicen que el usuario tiene un virus y llevan a que el usuario crea que si hacen clic en un vínculo van a limpiar la infección. Cuidado con los antivirus gratuitos. Los antivirus pagos y de ciertas marcas reconocidas internacionalmente son los que se sugieren. Son caros para nuestra tambaleante economía, pero dan la seguridad que sino no tenemos”.