En diálogo con periodistas tras un encuentro empresarial en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro, el empresario lanzó: "Nadie mató a nadie, averigüen bien lo que pasó".

“¿Vamos a ver todos los errores que pudimos cometer con 19 mil empleados y millones de personas que pueden pasar?”, consultó Coto, a lo que agregó que los medios difundieron “versiones tergiversadas”

“Soy culpable de todo lo que pasa en Coto, lo bueno y lo malo”, sentenció.

El viernes 23 de agosto, el jubilado Vicente Ferrer, de 88 años, intentó llevarse cuatro productos de la sucursal de la firma ubicada sobre la avenida Brasil al 500, barrio de San Telmo, pero fue descubierto por los empleados.

De acuerdo a la autopsia realizada al cuerpo, se determinó que el hombre murió debido a una hemorragia cerebral.

Fueron detenidos pero liberados el 27 de agosto Gabriel Alejandro de la Rosa, vigilador de 27 años, y Ramón Serafín Chávez, cajero de 31.

La justicia sobreseyó al primero y procesó al segundo por "homicidio preterintencional", un delito excarcelable, informaron fuentes de la investigación.

A su vez, el magistrado ordenó el embargo de 800 mil pesos sobre los bienes y/o dinero de Chávez, según consta en la parte resolutiva del fallo.

Lo veo salir con chocolates y queso por la salida sin compra, no abonando la mercadería y escondida entre sus ropas. Le digo 'por favor, no se retire', pero sigue su marcha. Me dice: '¿Qué es lo que querés". 'Usted se está llevando mercadería sin abonar, no se retire', le respondo. 'No, dejame', dice él. Entonces lo agarro del brazo. 'Soltame', me dice”, relató el custodio a TN.