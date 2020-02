Ahora, todo usuario, ONG, o institución pública o privada podrán analizar sus muestras de cannabis para conocer qué compuestos poseen. Si bien ya existían algunas instituciones que prestaban el servicio en diferentes partes de Argentina, el 6 de marzo el Conicet lanzará oficialmente el Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN) de Control de Calidad de Cannabis, que funcionará en el Hospital El Cruce de la ciudad de Varela.

El mismo funcionará bajo la coordinación de Silvia Kochen, médica neuróloga, investigadora principal del Conicet y Directora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS); y contará con el apoyo del equipo técnico de Hospital El Cruce de la ciudad de Varela (el mismo que ya receta cannabis a adultos con epilepsia) y de la Universidad Nacional A. Jauretche.

Inscripción, inicio de los análisis y costos

•¿Desde cuándo puedo analizar mi aceite de cannabis?

"Empezamos a trabajar ya, pero el lanzamiento oficial se postergó para el 6 de marzo (en principio iba a ser el viernes 14 de febrero). Es un servicio que vamos a brindar para control de calidad de lo que utilizan los usuarios medicinales, las ONG de cannabicultores con el fin de conocer los porcentajes de cannabinoides, los porcentajes de THC y CBD, y que la muestras no estén contaminadas", comentó Silvia Kochen en diálogo con DIARIO POPULAR.

•¿Cómo tienen que hacer las personas que quiera analizar sus muestras de cannabis en el Hospital El Cruce?

"Deberán ingresar a https://enys.conicet.gov.ar/. Los interesados pueden escribir al correo stancannabisconicet@gmail.com o completar el siguiente formulario: https://forms.gle/MueNmfK4fvvFUhqS6 ".

•¿Tendrá costo el análisis?

"Va a tener un costo mínimo de insumos. Este no es un servicio con fines de lucros, el costo tendrá que ver con los insumos que utilicemos", adelantó Silvia Kochen.

Un cambio de ley para acabar con la criminalización

En los últimos años, en Argentina circulan aceites de cannabis rebajados que no son tan efectivos. Algunos vivos de turno aprovechan la situación de dolor para hacer su negocio, y otros cultivadores solidarios que lo regalan, no tienen un conocimiento técnico ni las herramientas correspondientes para crearlo. Además, la mayoría son perseguidos y criminalizados, sin importar si se trata de un paciente medicinal o un familiar/amigo. Por eso, el objetivo del estado es generar un cambio en la reglamentación de la ley.

"Es importante que el Estado esté presente, y estamos trabajando fuertemente con el Conicet para eso. Estamos tratando de generar un cambio en la reglamentación de la ley", avisó Kochen, que tampoco se opone al autocultivo: "El uso masivo de cannabis con fines medicinales hace que sea necesario acompañar el proceso, y la mejor forma de acompañar que tiene el Estado es sacando de la condición de ilegalidad a la gente que cultiva. Creo que si alguien decide cultivar en su casa, está bien y va a tener ese nivel de autocultivo. Ahora va a poder hacer control de calidad. Y el que no quiera cultivar, al menos que pueda tener acceso de calidad".

Mientras se espera este cambio del que habla el actual gobierno, muchos cultivadores y/o usuario medicinales han sido detenidos. Por eso, para Silvia Kochen la modificación en la ley es con carácter de urgencia:

"El problema de la ley 27350, es que el proyecto original que se perdió por pocos votos salió modificado. Se decidió avanzar porque era mejor tener la ley que no tener nada. Pero el Ministerio de Seguridad del gobierno anterior le quitó el espíritu de la ley. La 27350 es una ley que no es nada, es una porquería. Como estamos teniendo este problema, estamos trabajando desde distintos lugares para una nueva reglamentación", remarcó la investigadora principal del Conicet y Directora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS).

Y criticó las decisiones de Patricia Bullrich en tiempos pasados: "La política que tenía el Ministerio de Seguridad era esa de un show mediático para no hacer nada. Me parecieron interesantes las declaraciones de Sabina Frederic (la nueva ministra de seguridad de la Nación) sobre terminar con estos shows, que nos tenía acostumbrados la ex ministra, mientras que los temas graves de narcos no eran tocados. Ya tuvimos entrevista con Frederic, y hubo cambio de 180 grados".

El Hospital El Cruce fue el primero del país que recetó aceite de cannabis a adultos, pero solo a pacientes con epilepsia. ¿Y qué pasa con los pacientes con otras patologías graves?

"Lo venimos haciendo hace bastante, la ley habla de pacientes con epilepsia. No es algo que decidimos nosotros, por eso es un problema urgente el cambio de reglamentación de la ley", sostuvo Kochen, que además avisó que en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce se realizarán pruebas con pacientes de 18 a 60 años:

"Las vamos a hacer a las pruebas. El gobierno anterior decidió elegir al Hospital Garrahan y hacer pruebas con niños. Ahora lo vamos a hacer en El Cruce con adultos, con un producto que donó una empresa estadounidense", contó.

Otros lugares para analizar tus muestras de cannabis medicinal:

•Rosario, Facultad de Bioquímica, UNR · La dirección: Sala 9 PB Hospital Centenario, Urquiza 3101, Rosario, Santa Fe. El estudio tiene un costo de 1300 pesos.

•Capital Federal, Facultad de Bioquímica, UBA. La dirección es Junín 954 7° piso, CABA, y tiene un costo de 1080 pesos.

•La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. Para contactos, enviar un email a cannabismedicinalunlp@outlook.es. Desde el 2020, el costo del análisis es de 3000 pesos.

•Tucumán, Laboratorio de Investigación y Servicio Analíticos (LISA). La dirección es Batalla de Ayacucho 449, San Miguel de Tucumán. El estudio tiene un costo aproximado de 900 pesos.

•Olavarría, Facultad de Ingeniería Unicen. La dirección es Av. del Valle 5737. Por ahora, es el único punto de análisis que es gratuito.