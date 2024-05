Argentina tiene los zapatos de mujer más caros del mundo

Así lo reveló un nuevo Informe sobre Precios de Consumo en la República Argentina, desarrollado por la Consultora Javier Miglino & Asociados, realizado a partir del escaneo de precios de zapatos y botas de mujer en 1.100 comercios de 15 provincias del país, desde los shoppings hasta cadenas de zapaterías y negocios de zapatos de barrio.

"Tomamos en cuenta tres modelos: zapato de taco bajo, bota corta y bota alta; es decir el calzado de invierno que usan el 98 por ciento de las argentinas, sin considerar marcas, toda vez que en la Argentina no hay etiquetas que se lleven más de un magro 5 por ciento del mercado", aclaró el informe sobre la compración de valores nacionales e internacionales.

La comparación

Luego de comparar los costos del zapato, bota corta y bota larga, siempre en cuero, con países europeos, americanos e incluso lugares exclusivos como Dubai y Mónaco, la consultora puntualizó que una vez más tenemos el producto en Argentina más caro del mundo.

Según el trabajo de comparación de valores, las mujeres argentinas son grandes compradoras de zapatos. Para dar una idea de esta inclinación de las argentinas por el calzado, los tres países que consumen más cantidad de calzado femenino en el mundo son Estados Unidos, Francia e Italia, con 3 pares por mujer, por año.

Las mujeres argentinas no se queda atrás ya que compran 2,5 pares de zapatos por año, con lo que nuestro país queda cuarto a nivel mundial. Pero primeros en la comparación en la escala de precios promedio.

Diversas calidades

La consultora aclaró que para este estudio no se hizo distinción entre distintas calidades de zapatos y botas de mujer. "Siempre y en todos los casos ponderando únicamente el calzado de cuero, porque el calzado de plástico, denominado de ºcuero ecológicoº, es simplemente una estafa que dura poco más de tres meses, contra los cinco años promedio del zapato de cuero de vaca y otros", señaló el informe elaborado por la consultora Javier Miglino & Asociados.

También -se señaló-, se buscó un valor promedio entre las marcas más caras y las más baratas del mercado.

"En todos los rincones del planeta hay negocios de venta de calzado de mujer con precios que desbordan la imaginación, por ese motivo solo tomamos en calzado que pueden comprar personas con un ingreso promedio, tanto en Argentina como en el mundo", advirtió el informe.

"Es decir -agregó el informe comparativo realizado por la consultora de Javier Miglino- calzado que usa una trabajadora, una estudiante, una profesional o incluso una jubilada. Ni muy caro ni muy barato, pero siempre de cuero".

A continuación, los valores comparativos a nivel internacional de calzado femenino, de talle 35 al 41. Dólar oficial a $ 881 (cotización 10 de mayo de 2024).

- Zapatos taco bajo

En Argentina cuestan promedio $85.000/US 97, Dubai US94, Mónaco US 92, Japón US 90, Italia US 80, Francia US 78, Estados Unidos US 69, España US 69, Brasil US 55, México US 44,

- Botas cortas

Argentina $ 95.000/US 108, Dubai US 102, Mónaco US 99, Japón US 99, Italia US 88, Francia US 82, Estados Unidos US 78, España US 77, Brasil US 65, México US 58,

- Botas largas

Argentina $ 112.000 / US 128, Dubai US 120, Mónaco US 120, Japón US 110, Italia US 99, Francia US 99, Estados Unidos US 89, España US 89, Brasil US 75, México US 66.

"En todos los casos hemos tomado un tipo de zapato o bota que se considera promedio, es decir un calzado femenino clásico que es válido para usar confiadamente en Neuquén, Misiones, Buenos Aires o Córdoba pero también en Madrid, París, Nueva York, Tokio o incluso en Mónaco o Dubai; lugares donde tenemos contacto con consultoras de consumo locales", explicó Javier Miglino, titular de la consultora que realizó, como en otros aspectos de la economía, el relevamiento comparativo de los valores de los zapatos y botas en la Argentina con el resto del mundo..

Según el especialista, el informe revela, nuevamente, "que los negocios de la Argentina venden el producto más caro del mundo, en este caso calzado femenino, que por momentos nos sorprende como un par de botas de cuero de 197.000 pesos o 227 dólares, algo impensable en Europa para un calzado promedio y bastante cercano a los 228 dólares que cuesta el mismo producto de la marca Louis Vuitton, Prada o Jean Paul Gautier".

"Una vez más y ante la descarnada subida de precios, recomendamos comprar lo justo porque simplemente están pagando mucho más por calzados de menor calidad y diseño", completó Miglino.