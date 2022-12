Así funcionará el servicio de transporte en las fiestas de Fin de Año

Es decir, habrá servicio de colectivos, trenes y subtes pero con menor frecuencia de la habitual. Los usuarios que quieran trasladarse dentro de la Ciudad de Buenos Aires o hacia el conurbano bonaerense -y viceversa- deberán tener en cuenta los horarios especiales.

• Colectivos

El servicio de colectivos para el 31 de diciembre regirá con la frecuencia de circulación habitual, propia de los fines de semana, y con menos frecuencia después de las 21. Mientras tanto, el 1 de enero, funcionará como un día feriado, de acuerdo al cronograma de cada línea.

• Trenes

Desde la página oficial de Trenes Argentinos se informa que durante el sábado 31, los trenes tendrán un cronograma diferenciado en las líneas Roca, Sarmiento y Belgrano Sur. Respecto a este domingo, 1 de enero, por motivo de Año Nuevo, los servicios funcionarán con cronograma de feriado.

En tanto, el organismo advierte que hubo modificaciones en el esquema de horarios, por lo que se recomienda consultar el esquema a través de su página web: www.trenesargentinos.gob.ar

image.png

• Subte y premetro en CABA

El sábado, el servicio funcionará desde las 6, mientras que el domingo lo hará desde las 8 hasta las 21 y 22 horas según cada línea, a excepción de la A y la D, que continúan con obras y funcionarán el sábado desde las 6.30 y el domingo desde las 8.30. A su vez, el premetro lo hará de 6 a 21 el sábado, y de 8 a 21 el domingo.

• Servicios públicos que funcionarán en CABA

- Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.

- El servicio de recolección de residuos trabajará en su esquema habitual.

- En los Hospitales, funcionarán las guardias, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia. También los centros de testeos con atención específica. Además, el 31 los vacunatorios COVID-19 estarán abiertos hasta las 12 horas, mientras que el 01 permanecerán cerrados.

image.png

- En cuanto a los cementerios, las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio se realizarán el 31 diciembre en el horario de 9 a 12 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 11 e iniciándose la última inhumación a las 11.30; y el 01 de diciembre de 9 a 12 horas, a depósito de Chacarita.

- El Registro Civil permanecerá cerrado. Funcionará solo la guardia de defunciones de 8 a 12.30.

- Estacionamiento en CABA: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además, no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.

- Los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 horas sentido a Provincia, y de 17 a 21 horas sentido al Centro.