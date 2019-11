Además, los herederos de la obra creada por el recordado Alberto Morlachetti quieren que esos niños y adolescentes tengan también un obsequio de Navidad.

Claudia, del área de Comunicación, señaló: "Nacimos hace más de 40 años, cuando los trabajadores necesitaban que cuidáramos de sus niños. Y cuando fuimos conscientes de que detrás de cada niño en la calle había un padre desocupado. Hoy en nuestro hogar donde viven 20 chicos y en nuestra Casa de los Niños, donde llegan más de 200 niños diariamente a desayunar, almorzar, merendar, jugar, aprender, con médico, odontólogo, mucha ternura y una crianza a medias con la familia, sentimos que no nos alcanza".

Si bien no descartan ayuda económica -no hay aporte municipal, sí algunas becas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires-, necesitan azúcar, leche, víveres no perecederos, puré de tomates, aceite, pañales y hasta ropa interior, porque todos son aseados diariamente en la entidad de Santa Fe 1522, Gerli Oeste.

Se puede llamar al 155- 326-5838, por la mañana, a Claudia o Silvana.

"Necesitamos ayuda y sabemos que no somos los únicos. Pero llega la Navidad y queremos comprar regalos para más de 200 niños, queremos tener nuestra comida para ese día, y no hay con qué. En www.pelotadetrapo.org.ar tenemos un botón Donar donde se pueden hacer donaciones puntuales o mensuales por mercado pago", dijeron.

Dura realidad

Todo en Pelota de Trapo es parte de un proyecto transformador. Una imprenta -Manchita_ y una panadería en Larralde al 900 -que venderá pan dulce y confituras para las fiestas. Pero la realidad, es que "no nos alcanza para darles de comer a los niños con nutrientes como hemos hecho históricamente", dijeron ambas mujeres.