Banco Galicia: anuncia devolución de cobros indebidos, pero no responde consultas

Según comunicó esa entidad financiera, la devolución de los importes mal cobrados, es fruto del acuerdo conciliatorio al que se llegó en la causa “UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ BANCODE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. S/ SUMARISIMO” (Expte. n° 65055/2008), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5, Secretaría Nº 10, en el que el banco indicó que reintegrará a los clientes y ex clientes de tarjetas de crédito Visa y American Express emitidas (entre 20006 y 2016), los importes acordados.

Tras especificar los detalles de las cifras a reintegrar (con porcentajes y cálculo de actualización), se indica que "los usuarios que sean ex clientes del Banco, verán reflejada la acreditación en la cuenta bancaria a la vista que posean en algún otro banco del sistema financiero.Los importes correspondientes a usuarios ex clientes que no posean cuentas bancarias abiertas a la vista en algún otro banco del sistema financiero, serán transferidos a una cuenta judicial abierta a nombre de la presente causa, luego de vencido el plazo señalado anteriormente para su cobro y en donde permanecerán por el término de 180 (ciento ochenta) días hábiles; vencido este último plazo las sumas remanentes serán transferidas a entidades sin fines de lucro"Finalmente, el banco indica que "cualquier consulta de clientes o ex clientes sobre el particular podrá ser canalizada por medio de correo electrónico a la dirección gestionsegurodevida@bancogalicia.com.ar ", pero los mensajes dirigidos allí no reciben respuesta, según pudo verificar POPULAR por denuncias de perjudicados y por haber enviado consultas a esa dirección desde la redacción del sitio que no fueron respondidos

"Llevó más de una semana esperando respuesta de parte del Galicia y nada", dijo Patricia, una exclienta del banco que se comunicó con la redacción de POPULAR.

"A mí no me contestan nada pese a que mandé un mail hace varios días", aseguró Roberto, otro cliente que mantiene su cuenta en el banco que abrió hace más de 30 años, cuando era un trabajador activo de la industria alimenticia.

Por su parte, una arquitecta del barrio porteño de Belgrano -exclienta- indicó que estaba pensando presentarse en el juzgado en el que se hizo el acuerdo conciliatorio ante la falta de respuesta del banco a sus mails y llamados telefónicos.

La pareja del Galicia mejor.jpg

"Nos cobraban de más antes de la campaña de la pareja del Galicia"

Andrés, un expúblicista, ahora jubilado, se comunicó con POPULAR y señaló: "El banco comenzó a cobrar el seguro de vida por las tarjetas antes de que comenzara la campaña de la 'pareja del Galicia'...Creo que hasta ellos le retuvieron esa guita".