BAT Argentina adhiere al Día Mundial Contra el Trabajo Infantil

BAT Argentina, la compañía tabacalera con más trayectoria en el mercado local y uno de los grupos internacionales de consumo masivo con mayor presencia a nivel mundial, adhiere al Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. Junto con Alliance One Tobacco Argentina y con la coordinación de la Fundación Vamos a Andar lleva adelante el Programa Brazos Abiertos, el cual busca colaborar con la prevención del trabajo infantil y proteger la niñez y adolescencia en zonas tabacaleras, promoviendo la participación de los trabajadores rurales, familias y productores.

Gracias a este esfuerzo conjunto, desde el año 2010 se impulsa el programa en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Misiones. El mismo trabaja sobre tres ejes específicos: fortalecimiento de la gestión educativa, con el objetivo de asegurar las trayectorias escolares de niños, niñas y adolescentes (NNyA); fortalecimiento de las familias y la comunidad, mediante estrategias y redes de acompañamiento; y espacios de recreación y aprendizaje. Este último es aquel que se profundiza durante los meses de enero y febrero cuando se produce la etapa intensa de cosecha del tabaco.

Durante estos dos meses en cada provincia se activan espacios de cuidado para recibir a más de 300 niños, niñas y adolescentes de 4 a 18 años, hijos de peones rurales tabacaleros. Allí reciben desayuno, almuerzo y merienda y participan de diversas actividades lúdicas, recreativas, artísticas y culturales (como talleres de arte, deporte, música, circo, acrobacia, entre otros) con el propósito de garantizar sus derechos y minimizar los riesgos del trabajo infantil. De esta forma encuentran un lugar seguro donde desarrollarse plenamente y para sus padres representa también una alternativa para dejar a sus hijos mientras trabajan.

Los objetivos fundamentales del programa son:

- Asistencia nutricional: que todos los niños, niñas y adolescentes reciban a una alimentación sana, equilibrada y suficiente que garantice su desarrollo cognitivo y emocional.

- Promoción de derechos y acciones contra el trabajo infantil. Participan de distintas actividades y talleres especialmente preparadas para potenciar los recursos propios de cada niño, niña y adolescente, donde se promueve que se expresen libremente, según sus preferencias y habilidades, empoderando en derechos y respetando diversidades con perspectiva de género.

Los talleres que transversalmente abordan contenidos de ESI (Programa Nacional de Educación Sexual Integral) contemplan diversas disciplinas tales como teatro, expresión corporal, radio, audiovisual y fotografía, recreación, música, arte, muralismo y reciclado, títeres, identidad y expresión, deporte, folclores, escultura, baile y batucada.

Incorporar a la problemática del trabajo infantil la perspectiva de género es fundamental. Las niñas y las adolescentes son las más vulnerables, tanto por el trabajo infantil doméstico como por los roles tradicionalmente asignados a las mujeres.

Eje Fortalecimiento de la gestión educativa

Durante los meses de escolaridad se interviene de manera articulada con docentes y directivos en 15 escuelas primarias y secundarias rurales de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Misiones.

El objetivo fundamental de este eje es colaborar con el fortalecimiento educativo de niños, niñas y adolescentes de tal manera que continúen escolarizados, que sus trayectorias escolares sean exitosas y disminuir la brecha desigual que existe entre ellos. Con este eje se llega cada año a más de 2.000 NNyA a través de distintas actividades. Además, se lleva la radio a las escuelas como una herramienta didáctica y pedagógica más para favorecer el aprendizaje y asegurar el derecho a la comunicación.

En Misiones

En la provincia de Misiones se llega a 5 escuelas secundarias agro técnicas realizando talleres de capacitación para alumnos y alumnas de 3, 4 y 5to año. El objetivo de este ciclo de capacitación es ofrecerles herramientas para que puedan hacer de las chacras familiares un lugar más sustentable, con más y mejores posibilidades, con diversidades de cultivos y que permita a cada lugar generar ingresos económicos genuinos.

Sobre BAT Argentina

BAT Argentina (British American Tobacco Argentina) es la compañía tabacalera argentina con más trayectoria en el mercado local. Desde 1898 produce en nuestro país cigarrillos de alta calidad, asegurando la transferencia continua de tecnología, experiencia y conocimiento que permiten la innovación y adaptación constantes a las crecientes exigencias del mercado La compañía emplea a más de 700 personas en la Argentina y cuenta con una cartera diversificada compuesta por 3 marcas -Lucky Strike, Camel y Rothmans- y más de 25 presentaciones distintas de cigarrillos y otros productos de tabaco. Con el respaldo del Grupo BAT -uno de los grupos internacionales de consumo masivo con presencia en más de 175 países- crea valor teniendo en cuenta las expectativas de la sociedad en el desarrollo de sus actividades. Consciente de que comercializa un producto controversial, BAT reafirma todos los días su compromiso de construir A Better Tomorrow™ (Un Mañana Mejor) a través de la reducción del impacto en la salud de su negocio, con una cartera de productos no combustibles de diversas categorías y con una agenda de Sustentabilidad respaldada por la excelencia en las prioridades ambientales, sociales y de gobernanza corporativa.

Sobre Brazos Abiertos

Brazos Abiertos es un programa que aborda en forma integral la problemática del trabajo infantil, creado e implementado de manera conjunta por British American Tobacco Argentina y Alliance One. Tiene por objetivo llegar con sus actividades a niñas y niños, como así también a las familias y las escuelas. En nuestra trayectoria han participado de Brazos Abiertos más de 1.500 familias, 50 escuelas primarias y secundarias y 4.200 niñas, niños y adolescentes en distintas localidades de las provincias de Salta, Jujuy y Misiones.

Sobre Alliance One

Alliance One es una comercializadora independiente de Tabaco y provee un servicio global a las más grandes compañías de cigarrillos del mundo. Alliance One, compra tabaco en más de 45 países y provee tabaco procesado y empacado a más de 90 países. Alliance One Argentina, opera en el mercado hace más de 30 años y ofrece todos los tipos y orígenes de tabaco. En El Carril, Salta se encuentra la sede principal con planta de acopio y procesamiento y opera en las provincias de Jujuy, Tucumán, Corrientes y Misiones. La producción principal de El Carril está directamente vinculada a la industria tabacalera, siendo Alliance One la empresa más importante de la comunidad y la principal generadora de empleo, dado que privilegia la contratación de mano de obra local. Alliance tiene una dotación de 780 empleados. Es filosofía de Alliance OneTobacco Argentina S.A. que su desarrollo económico esté acompañado con el bienestar e inclusión social de cada una de las personas que la conforman, como así también, de todas las comunidades en las cuales opera y forma parte, en plena armonía y conservación del medio ambiente.

Sobre Fundación Vamos a Andar

Los profesionales que conforman la fundación cuentan con más de 12 años de experiencia desarrollando programas sociales para colaborar con los sectores más vulnerables de la sociedad. Cuentan con una vasta experiencia territorial en las provincias de Salta, Jujuy y Buenos Aires. Desde distintas disciplinas abordan los derechos de los niños, niñas y adolescentes impulsando acciones en el ámbito educativo, comunitario y familiar.