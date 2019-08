Buscan a dos pescadores que se perdieron en el Río de la Plata

Los hombres son Amadeo Martínez, de 38 años, y Franco Soria, de 17, quien partieron hacia una zona conocida como Boca Cerrada a bordo de una lancha estilo tracker.

Las fuerzas que participan del rastrillaje manejan la hipótesis que se quedaron sin motor y estén a la deriva.

Ante ese caso, el viento los llevaría en las próximas horas hacia la costa de Uruguay.

"Entraron al río a las 11:00 y de ahí no sabemos nada más de ellos. Yo me enteré a las 19:00 que los chicos no aparecían e hicimos la denuncia en la comisaría Segunda de Ensenada", indicó la madre del menor de los desaparecidos.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Ensenada, Martín Slobodian, explicó que están "buscando" y acotaron que "el río es muy grande y la desaparición ocurrió el viernes cerca del mediodía, así que hay en el medio demasiado tiempo".