Cayó ChatGPT en todo el mundo: millones de usuarios denuncian fallas en el servicio de IA

Según se consignó en ese sitio web, los usuarios están presentando inconvenientes para enviar consultas y por tanto no están recibiendo respuestas. Mientras que en la app, ChatGPT muestra el mensaje “Request is not allowed. Please try again later”, que en nuestra lengua se traduce como: “No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde”.

En la Argentina, el 88% de las fallas son de la aplicación y el porcentaje restante del sitio web, de acuerdo con la plataforma citada. La caída mundial de ChatGPT ha afectado a millones de usuarios alrededor del mundo, al imposibilitar la interacción con la IA tanto en su página web como en la aplicación.

La página web por su parte no permite el envío de preguntas, pues no se encuentra habilitado dicho botón. En la aplicación móvil sí se pueden enviar consultas, pero el chatbot muestra un mensaje de error. En este contexto, en X (antes Twitter), algunos usuarios han señalado que este error les está afectando su flujo de trabajo. Han compartido mensajes como “ChatGPT se murió” o “Mal momento para que ChatGPT se caiga, hombre, muy malo”.

Las reacciones a la caída de ChatGPT a nivel mundial se han compartido, principalmente, en X. En esta red social, muchas personas han señalado que el chatbot impulsado por inteligencia artificial no permite la formulación de consultas.

ChatGPT se cae justo cuando necesito buscar algo que SI era importante

Mientras algunos anuncian las fallas con preocupación, otros ven la situación desde un punto de vista cómico al compartir memes. Recientemente, OpenAI lanzó un número telefónico para que las personas pudiera interactuar con ChatGPT vía WhatsApp. Para llevar a cabo esto, las personas interesadas deben agregar el número telefónico +1 (800) 242-8478, asegurándose de incluir el prefijo correspondiente a Estados Unidos. OpenAI, empresa detrás de ChatGPT no se ha pronunciado y Sam Altman, CEO de la mencionada compañía, tampoco lo ha hecho al momento.

OpenAI baraja construir un robot humanoide

OpenAI se ha planteado construir un robot humanoide, con el que espera expandir su tecnología más allá de sus tecnología de Inteligencia Artificial (IA) generativa, según han confirmado fuentes relacionadas con la compañía a The Information.

La firma tecnológica ya había considerado trabajar en este proyecto hace unos años, pero en 2021 lo abandonó para centrarse en su herramienta más popular, ChatGPT, lanzado en noviembre de 2022.

Asimismo, ese mismo año cerró su división de robótica, tal y como ha recordado recientemente The Information, que ha compartido recientemente el testimonio de "dos personas con conocimiento directo" de los planes de OpenAI.

Estas fuentes han confirmado que OpenAI ha optado ahora por retomar este proyecto, motivo por el que en los últimos meses ha invertido en otras compañías que trabajan en este tipo de humanoides, como Figure y 1X, junto con la empresa de "IA de propósito general" Physical Intelligence.

Tal y como apuntan medios como TechCrunch, en caso de seguir adelante con sus planes, la desarrolladora de ChatGPT deberá ponerse al día tanto en el apartado de 'hardware' como en los sistemas de IA que los impulsan.

Asimismo, competiría con otras firmas que ya fabrican robots con características avanzadas, como Boston Dynamics o Tesla, que entrenan a estos humanoides para tener comportamiento humano e interactuar con el entorno que les rodea.