El exlíder de Tan biónica sigue en franca recuperación y goza de buena salud luego de ser baleado por un policía en julio del año pasado, luego de sufrir un brote psicótico producto de sus adicciones, y a los 40 años parece haber sentado cabeza.

No sólo volvió a los escenarios y a dar notas sino que este jueves se animó a un vivo en su Instagram junto al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quien se mostró amigo y a quien buscó agradecerle públicamente por ciertos favores, sin percatarse de que lo estaba exponiendo más de la cuenta.

"Cuando me invitaste lo que te quería reconocer es lo atento que siempre fuiste conmigo. Cuando eras vicejefe de Gobierno, y ahora que sos jefe de Gobierno también. Me ayudabas hasta a sacar el registro y la última vez que te lo pedí me dijiste 'Me comprometes'. Y bueno, nada, estuviste siempre atento conmigo, Bárbara también (en referencia a su exesposa)", le dijo Chano a Rodríguez Larreta mirando a cámara en un gesto inocente que "deschavó" al funcionario.

Chano-Larreta.mp4

Mientras lo escuchaba atento, el alcalde de Buenos Aires se mantuvo en silencio y se limitó a sonreír y evitar que la confesión de su interlocutor revelara algún otro favor. Es que vale recordar que en marzo de 2017, Chano chocó dos veces en una misma jornada en territorio porteño, y tenía la licencia de conducir vencida.

Pero meses antes había protagonizado al menos otros dos accidentes de tránsito más, uno en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y otro en la ruta 3, en proximidades de la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.