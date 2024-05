Choque de trenes en Palermo: el duro testimonio de un joven herido

Entre los pasajeros atendidos se encuentra Facundo, de 28 años, de debió ser trasladado en helicóptero tras el accidente, y dio su duro testimonio al portal Infobae.

“Fue horrible, pensé que nos caíamos del puente y que me podía morir. Fue horrible. Los gritos de las criaturas, había señoras mayores. Enseguida una pareja se puso a ayudar. Había gente ensangrentada y algunos más atrapados que otros. Fue horrible. Lo primero que sentí fue un susto como nunca, que nos podíamos caer, y ahí me agarró ese dolor tan fuerte en el pecho”, le dijo Facundo al citado medio en la guardia del Santojanni.

Según da cuenta Julieta Roffo en Infobae, el joven herido tomó el Tren Roca en la estación de Glew, se bajó en Constitución, tomó la línea C del subte y en Retiro se subió al tren que, acercándose a la estación Palermo, tendría un accidente.

“Tengo la panza rara, como revuelta. Debe ser el susto”, dijo el joven mientras aguardaba ser atendido en la guardia.

“Me subieron al helicóptero porque el dolor en el pecho era muy muy fuerte y entonces me trajeron así. Yo creo que tardaron diez minutos en sacarme del tren, no sé, pero fue larguísimo. Se hacía larguísimo porque los gritos seguían, el susto seguía y a mí me dolía cada vez más”, contó.

El hecho

Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió este viernes a la mañana alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, y un total de 97 personas fueron revisadas en el lugar.

Tras el choque, personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad ayudaron a evacuar a los pasajeros, y solicitaron personal médico por lo que el SAME se dirigió al lugar.

Con las ambulancias en el lugar, un grupo de bomberos procedió a bajar con cuerdas, a algunos de los lesionados desde el terraplén hasta las ambulancias estacionadas sobre Figueroa Alcorta y de ahí fueron trasladados a los diferentes hospitales porteños.

"Tenemos más de 60 personas asistidas, de las cuales 30 son código rojo y dos fueron trasladas en helicóptero. En menos de 40 minutos hemos logrado evacuar todo. De los cuatro maquinistas solo uno fue trasladado, y un personal policial fue trasladado también. El operativo de evacuación funcionó muy bien", dijo desde el lugar del hecho el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien al ser consultado sobre cómo fue que ocurrió el choque, sostuvo: "De la mecánica del accidente no hay información".

En tanto, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó ante los medios de prensa: "No tenemos víctimas fatales. Los perros han peinado el vagón más complicado. Hemos asistido a un total de 90 pasajeros, 30 de los cuales con código rojo ya están en los distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad, dos de ellos con traumatismo de cráneo que fueron evacuados en helicóptero del SAME al Hospital Santojanni, y el resto, los otros 60, han sido evaluados y no fueron trasladados".

Crescenti confirmó además que ya no quedaba más nadie en la formación, ya que, los perros peinaron los vagones y que nada podía decir del choque porque "hay que esperar la pericia".