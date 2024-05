Chocaron dos trenes del San Martín en Palermo: 100 personas debieron ser asistidas

Embed

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el choque ocurrió esta mañana alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Trabaja en el lugar personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad que realizan una inspección y se solicitó personal médico por lo que el SAME se dirigió al lugar.

Alberto Crescenti, titular el SAME, aseguró: “Lo principal es que no tenemos víctimas fatales, los perros han peinado los vagones más complicados por el impacto y no encontraron nada”.

Crescenti especificó además que asistieron a 100 personas, 30 de las cuales se encuentran en “código rojo” y tuvieron que ser trasladadas a los hospitales de la zona. Dos de ellos tienen heridas de consideración.

Los Bomberos realizaron un triage primario, y algunos pasajeros evacuaron la zona por sus propios medios, en tanto que quienes aducían algún dolor quedaron a resguardo.

También se hizo una inspección y no se encontraron personas atrapadas.

En tanto, otro grupo de Bomberos dispuso preventivamente de una línea junto a las formaciones.

Comunicado oficial de Trenes Argentinos

Trenes Argentinos comunica que una formación -con siete coches- de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31, en el kilómetro 4,900 - a la altura de la avenida Alcorta- sobre el viaducto Palermo.

El incidente se produjo por causas que son motivo de investigación y a raíz del mismo descarriló el furgón que circulaba junto a la locomotora. Como consecuencia del incidente, el servicio se presta entre las estaciones Villa del Parque-Pilar.

Personal de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires -SAME- y bomberos trabajan en la evacuación de las personas que fueron víctimas de la colisión.

Hasta el momento, según lo informado por las autoridades sanitarias presentes en el lugar, se registran alrededor de 50 personas heridas con diferente gravedad.