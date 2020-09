Ciberataque: se publicó la información robada a Migraciones

la DNM, dependiente del Ministerio del Interior, había denunciado el ataque este sábado, así como que los hackers pidieron varios millones de dólares para devolver los archivos, que contienen información de las personas que ingresaron o salieron del país en los últimos años.

"El día jueves 27 de agosto de 2020 la Dirección Nacional de Migraciones fue víctima de un ciberataque", comienza la denuncia realizada por la apoderada del organismo, María Eugenia Lachalde, ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.

Vencido el plazo y ante no pago del Gobierno, los perpetradores del ciberataque instalaron un ransomware en la DNM y publicaron la información reservada.

ADEMÁS:

Se desploma el riesgo país tras la reestructuración de la deuda

La banda de NetWalker, la forma en la que se identifican, reveló la clave para acceder a los archivos de Migraciones, alojados en DropMeFiles.

UN COMPONENTE LOCAL

Por su parte, el Gobierno nacional no descarta "el componente local" en el ataque cibernético a la Dirección Nacional de Migraciones que se produjo el pasado 27 de agosto, que obligó a cerrar pasos fronterizos, y advirtió que "no se va a pagar" el rescate de cuatro millones de dólares que piden por la información robada en el hackeo.

Aclararon que "no se va a pagar nada" porque "no hay nada que rescatar". "La base de datos, que es el corazón del sistema de información de Migraciones no fue encriptada. Sí fueron encriptadas algunas terminales que lograron infectar con el virus y una parte del server de las computadoras de las oficinas", detallaron.