Algunas de esas modificaciones se habían adelantado días atrás por parte del Banco Central, que "invitó" a las entidades financieras a sumarse al asueto administrativo, por lo que como es habitual no habrá actividad bancaria presencial, aunque continuará la operación de los medios electrónicos.

Asimismo, los horarios del transporte público subterráneo se reducirán y no habrá recolección de residuos húmedos el 24 y el 31 de diciembre.

A continuación, el listado completo a tener en cuenta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

- Subtes y Premetro: El 24 de diciembre todas las líneas de subte operarán de 6 a 21.30 y el premetro de 6 a 21. El 25 los subtes comenzarán a operar a las 8 y cerrarán el servicio a las 22 mientras que el premetro operará de 6 a 21.

- Bancos: Tanto el 24 como el 25 las entidades bancarias estarán cerradas.

- Hospitales: funcionarán las guardias, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia. También las sedes del dispositivo DetectAR y centros de testeos con atención específica.

- Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 7.30 a 14.00 a destino, recibiéndose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13.30.

ADEMÁS:

- Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido funcionará el jueves con normalidad, mientras que el viernes no tendrá vigencia. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.

- Ecobici: los usuarios tendrán dos opciones principales: Pase feriado ($150, cuatro viajes por día de hasta 60 minutos), o Pase recreativo viaje único ($70, un viaje en el día de 30 minutos).

- Peajes: los peajes funcionarán como fin de semana, tomando como hora pico el horario de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro.

- Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.

- Basura: El 24 y el 31 de diciembre no habrá recolección de residuos húmedos y la Ciudad le pide a los vecinos que no saquen la basura para evitar que se acumule en los contenedores.