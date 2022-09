Ciudad: levantaron la toma en el colegio Mariano Acosta

La toma en el Mariano Acosta había comenzado el pasado viernes y se extendió hasta las 7 de este martes, luego de una votación realizada en asamblea por los estudiantes.

Los jóvenes abandonaron la ocupación luego de que el gobierno porteño realizara denuncias contra sus padres.

"Seguiremos levantando la bandera de la lucha porque los sueños del os pibes no se van a negociar", remarcó Carla, la vocera del Centro de Estudiantes.

Y agregó: "Hay veces que los pibes tienen la única comida en el colegio y no está bueno que todos los días sea la misma y que no llene. Que muchas veces vengan en condiciones nefastas, vencidas o putrefactas y pedimos por favor que aumenten la cantidad porque no llegan ni siquiera para la mitad del estudiantado".

En tanto, se mantenía la protesta en la Escuela Superior Normal Superior de Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como "Lengüitas, en la Escuela N°1 de Cerámica, en el colegio Mariano Moreno, en el Instituto de Educación Superior “Juan Ramón Fernández”, en la Escuela Federico García Lorca, en el Liceo 5 Pascual Guaglianone, en la Escuela Osvaldo Pugliese, el Normal 8 y la Julio Cortázar.

"Están manifestando que harán pernoctes. Ahora podrán ingresar a estudiar, pero para nosotros es una situación igualmente de toma y de riesgo para el establecimiento. No sabemos cuál es el conflicto, no hay una demanda concreta para sentarnos a discutir", dijo la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, por Radio La Red.

Y afirmó: "Es una medida política partidaria de un grupo minoritario".

Entre los principales reclamos, los alumnos de los establecimientos educativos afirman que con hambre no se puede estudiar, exigen que se apruebe el proyecto de Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas y piden que con inmediatez se comiencen a otorgar viandas dignas para todo el alumnado.

También sostienen la consigna No a las Acap (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores), que consisten en prácticas laborales obligatorias establecidas por el Ministerio porteño de Educación para los alumnos del último nivel secundario de la ciudad de Buenos Aires, como así también mejoras edilicias y mayor seguridad.