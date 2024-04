Comienza el juicio por la muerte de Alejandro Cohn

Fue a fines de julio de 2015 cuando la víctima, de 35 años, ingresó al Hospital Municipal Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” por una baja de azúcar, problema que frecuentaba porque era diabetico.

Sin embargo, 48 horas después salió con muerte cerebral y múltiples lesiones. Tras ser trasladado al Hospital Italiano, los médicos confirmaron su fallecimiento. Lo que más llamó la atención es que nadie supo responder qué pasó.

Nueve años después comenzará el debate oral que estará a cargo del juez Facundo Ocampo y durará cerca de un mes.

Según la instrucción penal de la fiscal Carolina Asprella, aquel sábado 27 de julio de 2015, Alejandro viajaba en moto y se dirigía hasta una cancha de fútbol donde iba a jugar con amigos. Aun así, comenzó a sentirse mal por una abrupta caída del azúcar.

Ante esta situación, la víctima llamó a conocidos que lo socorrieron hasta que llegó la ambulancia que lo trasladó hasta el Hospital “Dr. Melchor Ángel Posse” de San Isidro.

El hombre ingresó consciente a la institución médica y hasta respondió una serie de preguntas por protocolo, todo sin mostrar ninguna complicación.

Pasadas las nueve de la noche sus papás llegaron y allí comenzó el calvario. Es que en una camilla de urgencias Alejandro inició con ronquidos “muy fuertes” y Mario, su papá, llamó a los médicos para que lo atiendan, algo que ocurrió horas más tarde.

Tiempo después el paciente apareció internado en terapia intensiva con golpes, una traqueotomía y bajo un coma inducido.

Frente a este escenario de incertidumbre, dos días después la familia solicitó su traslado al Hospital Italiano donde falleció tras la decisión de desconectarlo.

Con el informe obtenido, el jefe de terapia intensiva del Hospital Italiano realizó una denuncia por muerte dudosa y comenzó una investigación.

La autopsia reveló datos escalofriantes. Alejandro presentaba luxofractura de vértebra cervical con rotura de médula ósea, luxofractura de vértebra torácica, fractura de clavícula derecha y fractura de arcos laterales.

Casi diez años después, los médicos que atendieron a la víctima en el hospital de San Isidro son: Darío Campos, Martín Montagna, María Quiroga, Maximiliano Ragazzoli, Ana Sánchez, María Seijo, Carla Setti, Marcelo Toro Solano y Marina Vanesa Vogelin.

"Alejandro fue víctima de prácticas médicas salvajes porque en vez de cuidarlo, lo mataron. Quisieron hacerlo pasar por un accidente de tránsito y lo partieron en cuatro pedazos", detalló este martes Mariano Cohn, quien luego enumeró todas las partes del cuerpo que encontraron lastimadas cuando decidieron trasladarlo al Hospital Italiano y les informaron que ya estaba muerto.

"No supieron como tratar a un diabético. Quisieron dibujar una muerte y lo molieron a pedazos. Tenia 35 años... Estoy haciendo un reclamo penal, quiero que vayan presos los médicos. No hago reclamo civil, no quiero dinero de un Estado pobre", detalló el cineasta, reconocido por haber creado las series más elogiadas de los últimos tiempos: "El encargado", "Nada" y "Coppola, el representante", entre otras.

Lo acompañó su amigo Luis Brandoni, quien le brindó todo su apoyo: "Conozco el caso y es mi obligación de amigo acompañar en una situación tan delicada como esta".