Con el repudio de los vecinos, Macri visitó el taller ferroviario de Tolosa

Al tomar la palabra, Macri dijo que "era mentira" que no se podía lograr en tres años "un buen tren de calidad y en hora", porque su gestión demostró que "el Estado lo podía hacer".

"Cuando uno mira y ve que hace cuarenta años que no se invertía en seguridad, en los trenes de seguridad del área metropolitana, nosotros en tres años y medio pusimos el ferrocarril Roca en plenitud", sostuvo el Presidente.

Embed En vivo desde Tolosa: el Presidente recorre el nuevo taller de mantenimiento de la línea de trenes Roca. Todos los ramales eléctricos de la línea ya cuentan con frenos automáticos. https://t.co/gwu8iDKf2q — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 8 de mayo de 2019

Acompañado por familiares de víctimas, el mandatario dijo: "Ellos han sufrido en carne propia el mal ejercicio del poder. Esto que hemos hecho es más profundo, es pasar de la desidia a la acción, del abandono al hacer todos los días para una nueva realidad, es pasar de la corrupción a la transparencia, porque esto requiere de gente honesta e inteligente cuidando el mango de todos los argentinos, porque no tenemos de más, nos cuesta".

Vidal, por su parte, destacó en referencia al frenado automático que forma parte de la modernización de los talleres, que "si eso hubiera estado presente, si se hubiera invertido en eso, hubiéramos evitado la tragedia de Once, Castelar, Flores".

Embed Hoy estamos acá en el Depósito Ferroviario de Tolosa presentando un nuevo sistema que va a traer seguridad a los 700 mil pasajeros y 364 conductores de la Línea Roca. pic.twitter.com/na8aNT9Mws — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 8 de mayo de 2019

"Lo mismo que los rieles que no se cambiaban, la señalética, todo eso que no se ve. No es un hecho aislado, en estos tres años recuperamos el tren a Mar del Plata. De la misma manera que hay cientos de miles de bonaerenses que hoy viajan mejor gracias a la construcción de los metrobuses", remarcó.

Embed Con este nuevo Sistema de Frenado Automático, los vecinos que todos los días usan el tren para ir a trabajar o a estudiar, van a poder hacerlo de manera más rápida y segura. Y va a facilitar también el trabajo a los empleados de estas líneas. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 8 de mayo de 2019

En medio del acto oficial, un grupo de personas se acercó a las inmediaciones de calle 3 y 524 para mostrar su rechazo a las políticas de Cambiemos. Incluso, desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) señalaron que “repudiamos la llegada del presidente Mauricio Macri a los Galpones ferroviarios de Tolosa”.

“Mientras el mandatario hace proselitismo electoral, miles de familias de la zona hacemos esfuerzos denodados para llegar a fin de mes o conseguir un trabajo que pueda sustentar nuestras familias. Con cada lluvia, los barrios linderos al predio que recorrerá Macri hoy se inundan sin lograr ningún tipo de respuesta del estado, sea municipal, provincial o nacional”, indicaron.