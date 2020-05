Corazón y garra en Fuerte Apache contra el hambre

"Tengo 39 años, estoy estudiando en la universidad. Vengo de una familia de 12 hermanos y sabemos lo que significa pasar hambre. Mi mamá Mimí abrió el comedor que lleva su nombre en 2007, cuando todavía sufríamos en nuestro querido Fuerte Apache las consecuencias de la crisis devastadora de 2001. Había mucha gente con necesidades y se armó el espacio en mi casa de la Tira 12, primer piso, departamento 882. Antes de la pandemia se brindaba asistencia a unas 100 personas, pero ahora son más de 500. Son tantas las personas que colaboran y siento tanto orgullo por lo que estamos realizando como comunidad. Siempre hablan de nosotros como delincuentes, y acá estamos dando amor", dijo "La Negra", en declaraciones a POPULAR.

El comedor de "La abuela Mimí" está funcionando en estas semanas de cuarentena en las instalaciones del Club Santa Clara. Allí, se desarrolló un sistema de ollas populares para abastecer de alimentación a la gente del barrio. "El presidente del club, Daniel López, puso a disposición la entidad. Era un problema serio porque las personas tenían que hacer fila en los pasillos, que son muy angostos, y resulta peligroso. Una tarea que también tenemos es cuidar de que el coronavirus no llegue al barrio. Por eso insistimos en mantener la distancia social, usar barbijos, que los vecinos vengan a buscar la comida sin los chicos o ayudar a los adultos mayores para que no tengan que abandonar sus hogares. Estar en el club nos permitió un mayor espacio para organizarnos mejor", señaló "La Negra".

Con su gorro de cocina de color verde, "Mimí" maneja los tiempos y las estrategias para que el plato de comida no le falte a nadie desde la cocina, rodeada de ollas y personas dando una mano. Tiene 60 años, es hincha fanática de Boca como su hija Paola (39), y desde que arrancó con el comedor nunca paró. "Lo que hago yo es continuar con su sueño de que ningún vecino pase hambre. Hay días que se hace cuesta arriba conseguir lo necesario para cocinar, pero miramos para adelante. Somos diez módulos en todo el barrio que estamos trabajando para lo mismo. Es importante mencionarlos: Tira 36, Villa Matienzo, Nudo 10, Monoblock 15, Nudo 1, Nudo 7, Nudo 2, Tira 6, Monoblock 8, La Isla. Hoy tenemos de vuelta un Estado presente, luego de la gestión anterior que dejó un desastre. Resistimos y acá seguimos. El municipio de Tres de Febrero nos ignora, ojalá el ministro Daniel Arroyo o incluso el presidente Alberto Fernández puedan ayudarnos con esto", dijo Ferreyra.

"Estamos conectados en un grupo de Whatsapp y ahí nos vamos contando todo. Si me falta puré de tomate, seguro en otro comedor me dicen que tienen preparado y me lo traen. Es un ida y vuelta. Intentamos cubrir todos los frentes posibles. Este partido lo ganamos juntos, entre todos", finalizó "La Negra".

