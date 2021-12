La contagiada es una tripulante, que es personal de salud, y que había estado en contacto con el primer caso detectado.

A partir de esa detección, se realizarán los estudios para determinar a qué variante de coronavirus corresponde el contagio. Ante este nuevo caso, desde el Ministerio de Salud ordenaron aislar a todos los pasajeros que actualmente se encuentran en ultramar.

"La persona afectada había presentado una PCR negativa el día 27 de noviembre y, cabe destacar, que en ningún momento bajó de la embarcación durante la estadía del crucero en nuestro país", aseguró el Ministerio de Salud en un comunicado.

La llegada del barco se da en medio de las medidas restrictivas que se están adoptando en el mundo ante el avance de la variante Ómicron del coronavirus, detectada originalmente en Sudáfrica.

El caso quedó en medio de una polémica, luego de que trascendiera la versión de que se había confundido la procedencia de la embarcación, Asia en lugar de África, facilitando su ingreso sin controles.

Mientras que el Gobierno lo desmintió e indicó que se le realizaron dos testeos a todos los pasajeros, que habían dado negativo.

buque hamburg.jpg Coronavirus: otro caso en el crucero Hamburg.

MEDIDAS EN PUERTO MADRYN

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, pidió a la Administración Portuaria que no autorice el amarre del crucero Hamburg, el cual partió desde Buenos Aires al sur del país para poder continuar con lo previsto su agenda.

En diálogo con la prensa, aseguró que “en Puerto Madryn no va a amarrar el crucero. No voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos”.

La situación del ingreso del buque que provenía de Cabo Verde, con 300 pasajeros, generó una fuerte polémica en todo el país ante el avance de la variante africana Ómicron.