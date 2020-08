"La posibilidad de proveer cuidados intensivos a un paciente Covid-19 que los requiere determina que tenga una probabilidad de sobrevivir cercana al 50% en Argentina", dijo el científico de datos Santiago Olszevicki en base a cifras oficiales del Ministerio de Salud.

Olszevicki explicó que "lo que quería mostrar con este dato es la cantidad de personas que se están salvando por tener acceso a estos cuidados; la saturación del sistema sanitario es tan temido, y con razón, porque gran parte de ese 50% no sobreviviría".

Para llegar a este valor, el analista agrupó la cantidad de ingresos a UTI por semana epidemiológica de apertura de caso y se fijó, de éstos, qué porcentaje no falleció al día de hoy.

"El valor real puede ser menor porque por un lado no sabemos que las personas hayan salido efectivamente de UTI al día de hoy y porque hay retraso, en particular en PBA, con la carga de los fallecidos. No obstante, para minimizar el riesgo de esas variables, tomé hasta la semana 25 (14-20 de junio) para hacer este análisis", indicó.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y jefa de sala de terapia intensiva del Hospital San Martín, de La Plata, Rosa Reina, coincidió con la estadística y explicó que "quienes llegan a terapia intensiva con Covid-19 son, en su mayoría, pacientes que tienen comorbilidades que los ponen en condiciones de vulnerabilidad frente a este virus, y a cualquier otra infección".

Consultada sobre si una posible saturación del sistema de salud puede afectar esa estadística de "50 o 60 por ciento de pacientes que se recuperan", la médica intensivista señaló que "cuando las condiciones no son adecuadas eso tiene una incidencia en la sobrevida del paciente, eso nadie lo podría negar".

"El trabajo que se está haciendo es para que esto incida lo menos posible y que esa no sea la causa de la mortalidad de los pacientes", precisó.

El Ministerio de Salud informó que en Argentina hay 1.569 camas de terapia intensiva de adultos ocupadas, que representan un 57,3 por ciento a nivel nacional.