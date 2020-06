Coronavirus: por el aumento de casos se posponen los vuelos de cabotaje "por un tiempo"

La noticia fue confirmada por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, quien en una entrevista radial reveló que el retorno de la actividad se postergará "por un tiempo".

"Hay conectividad de vuelos especiales a algunas provincias, eso va a ir incrementándose a medida que las actividades de las provincias vayan aumentando. El protocolo está listo, íbamos a implementarlo a mediados de julio, pero por la cantidad de casos lo postergamos un tiempo", informó el funcionario.

Además, Meoni agregó que se encuentran "trabajando con Aerolíneas Argentinas en un protocolo, el cual ya está listo, para vuelos de cabotaje e internacionales".

"Esperábamos ponerlo en funcionamiento a mediados de julio, esperábamos empezar con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria de Covid, pero dadas las circunstancias de un incremento notorio en la Ciudad de Buenos Aires, no podemos garantizar que no transportemos el coronavirus desde Buenos Aires hacia algunas provincias", detalló.

"De todas maneras, hay conectividad entre provincias, hay vuelos especiales, en algunos lugares hay regular por ejemplo semanal con Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, pero son pedidos de cada gobernador. Priorizamos la salud por encima de cualquier otra actividad", sentenció Meoni.