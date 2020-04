El total de altas es de 279, lo que representa el 20% de los casos confirmados de coronavirus (1353), según datos del último reporte del ministerio de Salud.

"A los 7 días de ausencia de síntomas y cuando un control resultó negativo, el paciente recibe el alta institucional que es la transitoria, tras lo cual debe pasar 14 días hasta el segundo control, que en caso de ser negativo, deriva en el alta definitiva", explicó Gerardo Laube, jefe de Guardia del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz,

El profesional, que lleva 43 años de servicio en el centro de salud, dijo que pasó varias epidemias hasta el arribo del Covid-19 que "nos sorprendió a todos" y que veo como "una coronación de mi carrera cómo médico".

Además, indicó que cada caso es particular y la evolución depende del estado clínico del paciente. "A los que el test les dio positivo, se los aísla y se le hace un seguimiento clínico ante cualquier complicación", completó y detalló que desde el inicio de la pandemia "más de una veintena de casos obtuvieron el alta en el hospital".

Uno de esos pacientes es Martínez, encargado de un edificio en el barrio porteño de Recoleta, de 51 años, quien contó que llegó de Italia el 5 de marzo, al día siguiente comenzó con dolor de cabeza, dolores musculares y un poco de tos y cuando la fiebre llegó al 38.2, llamó al SAME, y estuvo internado desde el domingo 8 hasta el 14 de marzo, cuando le dieron el alta provisoria.

"Los recuperados somos muchos", dijo Martínez, a quien en el hospital le hicieron un primer hisopado que confirmó el Covid-19 y tras pasar una semana asintomático, medicado y haberse realizado otro hisopado con resultado negativo, volvió a su casa "con la condición de cumplir un aislamiento total, con cero contacto con la gente, paracetamol si hay molestias y llamar al 107 ante cualquier duda".

"Primero me dijeron una semana desde el primer día de los síntomas, pero después cambió el protocolo y pasaron a ser 14 días desde el alta provisoria, que en rigor se cumplió el pasado 28 de marzo, y estoy esperando que pasen a realizarme un nuevo hisopado que si resulta negativo, como espero, obtendré mi alta definitiva", relató.

Martínez aseguró que desde que volvió a su casa lo están monitoreando telefónicamente, dos veces por día y controlando la fiebre dos veces por semana.

"Siempre son las mismas chicas que me llaman, y no sólo me preguntan por el estado de salud, sino también por mi estado anímico, si tengo comida, si quiero apoyo psicológico, es muy bueno el seguimiento", destacó.

Nelson contagió a su novia Claudia, quien estuvo internada diez días en el sanatorio Anchorena, y hoy cumple la etapa de aislamiento riguroso con el alta provisoria en su casa por consejo de los médicos que les pidieron evitar atravesar juntos este período.

"Ella la pasó peor porque además de los síntomas que tuve yo, mi novia tuvo mucha tos que le impedía respirar y dolor de garganta. A Claudia, que es profesora de italiano, le está costando bastante el encierro, pero también la están monitoreando", dijo Martínez, que se propuso no darle tregua al desánimo.

"Tengo una rutina diaria, me levanto temprano, ordeno y limpio mi cuarto, trato de no dormir durante el día, hago las cuatro comidas, escucho música, veo televisión, hablo con amigos y escribo porque mi familia me animó a crear un blog donde fui relatando con humor los detalles de la internación", agregó.

Su hijo se encarga de hacerle las compras y sus vecinos, que lo conocen desde hace 25 años, le hacen llegar muestras de afecto y solidaridad. "¿Te compro unas facturas?’; "¿Qué necesitás?", son las muestras de afecto que recibe a diario.

ADEMÁS:

El Gobierno destina $ 655.700 millones para mitigar efectos de la pandemia

Hospital de Clínicas será parte del estudio de la OMS para evaluar tratamientos