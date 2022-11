Críticas a la Selección Argentina por llevar yerba importada a Qatar

Luis Mario Pastori, exdiputado nacional (UCR) por Misiones expresó en su cuenta de Twitter su disgusto por la elección y se armó el debate. Een diálogo con el noticiero Arriba Córdoba, dijo que "la sorpresa es porque se trata de una delegación argentina, que representa a los argentinos en un torneo como el Mundial, y suena raro", en relación a la yerba de marca uruguaya, y que se produce en los estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande Do Sul, Brasil.

image.png Críticas a la Selección Argentina por llevar yerba uruguaya a Qatar

"Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?", agregó. "Me pareció un contrasentido, simplemente eso", indicó.

La foto en cuestión fue tomada por uno de los empleados de la utilería de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien mostró que los jugadores escogieron la variedad "Serena", compuesta por otras hierbas naturales como Toronjil, Mburucuyá, Menta y Tilo.

https://twitter.com/luispastori/status/1589695610973982721 Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación. pic.twitter.com/mxlQXUXtBt — Luis Mario Pastori (@luispastori) November 7, 2022

"Acá en Argentina hay yerbas muy buenas y estas yerbas producidas en Brasil no está adaptada al paladar o al gusto de los argentinos. Se consume sin palo, es decir que tiene un gusto más fuerte y amargo porque el palo suaviza el sabor de la infusión", señaló Pastori.

Hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial de las entidades del sector de la yerba mate.