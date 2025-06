Kun Agüero bancó a Marcos Rojo y criticó a Boca por la situación que vive el defensor

Rojo pasó de llevar la cinta de capitán a dejar de ser considerado y pensar en liberarse de él post Mundial de Clubes por ciertas actitudes que no le gustaron a Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo. Una postura que sigue causando ruido y divide a los hinchas, entre los que lo bancan a muerte y quiénes creen que está bien, que ya cumplió un ciclo.

“Antes del Mundial de Clubes, el mejor central y el que más partidos venía jugando era él. Se la estaba bancando bien y fue sorpresa que no juegue”, abrió respecto a la ausencia de Rojo en los partidos con Benfica y Bayern Múnich. Y pese al desgarro de Ayrton Costa, todo indica que tampoco será titular frente a Auckland City en busca de la clasificación a octavos de final del torneo, ya que gana terreno el refuerzo Marco Pellegrino.

Rojo viene tenido una seguidillas de lesiones que no le permiten tener regularidad y además tuvo algunos actos de indisciplina y declaraciones fuertes que no cayeron bien. "Es feo conociéndolo. Es bromista, un cago de risa y siempre está dispuesto. Te da cosa que traten así a un jugador de Europa. No está bueno que esté pasando esto para el club”, continuó defendiéndolo Agüero en ESPN.

Por último, el Kun aseguró que el que se haya filtrado la consideración sobre Rojo en Boca condiciona la mirada del pueblo bostero: “Se habló mucho en las redes sociales y parece ser que buscan decir que se peleó, que es mal compañero y que lo otro. Inventan tonterías y les generan malestar a los hinchas”.