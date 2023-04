Derrumbe en Floresta: sigue la búsqueda de la mujer de 72 años desaparecida

Los rescatistas buscan a Felicitas Cherres, de 72 años, cuyos familiares informaron que estaba en el lugar al momento del derrumbe y no fue encontrada en ningún hospital tras la evacuación que se realizó durante la madrugada del miércoles.

"Seguimos con la preocupación de buscar a la señora, estamos tomando todos los recaudos. Queremos pasar una instancia más de perros (de búsqueda) en busca de algún signo de vida", explicó esta tarde en conferencia de prensa Walter Gómez Diz, director general de la Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad.

Gómez Diz aseguró que continuarán los trabajos de búsqueda con perros ya que "a partir de las 50 horas si hay un cadáver, por el olor de los fluidos, los perros pueden marcar mejor, no nos queremos apresurar, no querer mover nada porque esta señora puede estar con vida".

Los equipos de rescate informaron ayer miércoles que deberían demoler con una grúa lo que quedó de la edificación, ubicada cerca del cruce de avenida Rivadavia y avenida Lacarra, para poder continuar con las tareas de búsqueda del cuerpo ya que representa un peligro para quienes ingresan.

"La grúa no está trabajando todavía. No es fácil colocar esta grúa, tiene 120 toneladas y 70 metros de brazo. Va a venir un container-taller para poder trabajar con un robot para trabajar tipo cirujano cortando cosas. No es soplar y hacer botellas, esto requiere de una maniobra", aseveró Gómez Diz y precisó que los trabajos de remoción de escombros iniciarían mañana viernes a las 7 de la mañana y podrían tardar "dos días como mínimo".

Cómo fue el derrumbe en Floresta

El derrumbe de la vivienda se produjo a la medianoche en un inmueble tipo PH ubicado en la Avenida Rivadavia 8.758, en el que vivían al menos 30 familias, unas 150 personas, según precisó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Como consecuencia del derrumbe murieron Jefferson Aquino, de 19 años, y Gabriela Jamile, de 12.

Además, alrededor de 25 personas recibieron atención del SAME y 15 fueron trasladadas a los hospitales Álvarez, Piñero, Santojanni y Vélez Sarsfield, pero durante la tarde la mayoría fue dada de alta. A su vez, medio centenar de personas fueron trasladadas a paradores porteños.