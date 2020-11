Según el mismo, seis millones de personas en Argentina no cuentan con acceso a un baño digno, lo cual implica que un 15% de la población vive en déficit sanitario.

Debido a esta preocupante realidad, y con motivo de este día, la ONG “Módulo Sanitario” organiza un evento en el Planetario porteño que busca generar conciencia y recaudar donaciones para que este problema de importancia vital sea solucionado en un futuro cercano.

Para ello, se realizan distintas intervenciones públicas, entre ellas el establecimiento de un inodoro inflable gigante, cartelería y arte sobre tablas y artefactos de baño que serán luego subastados, bajo la consigna/hashtag para redes sociales “#nomeaguanto”.

“La frase juega con una doble interpretación. No me aguanto porque todos necesitamos un baño higiénico y también porque no tolero la situación de que haya gente que no lo tenga”, explica Matías Nicolini, cofundador de la mencionada entidad, que se dedica a construir “módulos sanitarios” para familias de barrios populares.

De acuerdo a la ONG, las consecuencias de una letrina o un baño en el que no se puede hacer correr el agua para higienizar, se traducen en una mayor incidencia de la diarrea, infecciones cutáneas y genitales.

A su vez, según Nicolini, “durante la pandemia quedó claro que el lavado de manos es el principal mecanismo de prevención pero hay gente que no puede hacerlo, que depende de que le presten una canilla o poder acceder a un bar”.

La iniciativa tendrá lugar durante todo el día de hoy y constituye una oportunidad importante para que las autoridades tomen cartas en el asunto.