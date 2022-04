Día internacional del beso: una pareja rompió el récord mundial al besarse durante 58 horas

1649854816349.jpeg Récord guinness beso más largo del mundo

Cada vez que la pareja necesitaba comer, tomar algo o ir al baño, el juez del concurso debía estar con ellos para corroborar que sus labios no se separen. El concurso no es para nada romántico, la pareja de Tailandia no podía dormir, debían permanecer de pie y no podían apoyarse en nada más que ellos. Un desafío no apto para todos.

La competencia se realizó en el concurso de Ripley que premia el beso continuo de mayor duración histórica y tras lograr ese número, que parece tan improbable, la pareja entró en el libro Guinness de los Récords. Los organizadores solo admiten parejas casadas o que puedan probar que están en una relación seria para poder "demostrar que el amor es realmente poderoso". Por ese logro se llevaron un equivalente US$3.300, dos anillos de diamantes, y un título mundial.

En Internet no hay acuerdo sobre la fecha exacta en que ocurrió el primer récord guinness. Aunque se inscribió durante los festejos de San Valentín de 2013 –en rigor, del 12 al 14 de febrero–, hay quienes dicen que ocurrió el 6 de julio o el 13 de abril de ese mismo año. En todo caso, todas son buenas ocasiones para celebrar el Día Internacional –o los tres días internacionales– del Beso y hoy es una. Es lo bueno del amor, si se dejó pasar alguna oportunidad, casi siempre hay otras.