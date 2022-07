Diego Brancatelli cerró el supermercado que abrió en la pandemia

"No podíamos ocuparnos como queríamos. El local no era para ese rubro y apareció otra oportunidad a la que decidimos darle curso", contó la pareja del ex panelista de Intratables, Cecilia Insinga.

Sin embargo, Brancatelli y su familia consideran que la apertura y posterior cierre del súper no fue una experiencia negativa. "Lo tomamos como un aprendizaje. Vendrán cosas nuevas y lindas. No se puede estar en todos lados y es también algo que nos deja de enseñanza este proyecto", señaló.

don ahorro.jpg

Brancatelli había anunciado en septiembre de 2020 que estaba por abrir su emprendimiento con una misión: vender productos más económicos que el programa Precios cuidados. “Yo tengo un restaurante hace ya dos años en Ingeniero Maschwitz y aun así, con lo que significó esta pandemia, estamos con el tema de poner un supermercado”, explicó en aquel entonces durante una entrevista con el programa Informados de Todo (América TV).

“No es un supermercado normal, sino que vamos a hacerlo low cost, un mercado de bajo costo, un mercado social donde la gente pueda acceder a mejores precios”, destacó el periodista y adelantó que estaría ubicado frente a la Plaza de Caseros, en el partido de Tres de Febrero.

“Pese a que es privado, la idea es ayudar a la gente. Teníamos una plata y en lugar de comprar dólares vamos a poner un negocio, a contratar gente”, comentó. Y concluyó: “Queremos ayudar a pymes locales y tener muchos mejores precios. Acá manejamos pocas marcas de primera y muchas de segunda línea con productos de muy buena calidad”.

No obstante, no fue una tarea fácil. En 2021, cuando todavía era panelista de Intratables, el periodista se quejó por la cantidad de impuestos que deben pagar los dueños de las Pymes por tener a sus empleados en regla. Y se lamentó por la imposibilidad de incorporar nuevos trabajadores.

“Los que tenemos una Pyme y los que pagamos sueldos... Yo tengo un supermercado en Caseros y de paso aprovecho porque nos va bastante flojo para pedir que vayan a ‘Don Ahorro’, que está frente a la estación de Caseros... Tenemos a todos en blanco y es un dolor de cabeza pagar los salarios, más todas las cargas sociales. Es lo que realmente nos hace la diferencia de que nos vaya bien”, manifestó y aseguró que ya no podía contratar más personal, pese a que lo necesitaba.

“Yo no quiero que sea más fácil despedir, pero tampoco que cuando vos despidas a alguien te tengas que fundir porque te hacen juicio con cosas que son inexistentes y siempre tienen la razón, y es imposible sostener. Ahora, sí tendría que ser más fácil poder contratar y que haya facilidades”, sostuvo.