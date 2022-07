El Hotel de los Famosos: Imanol Rodríguez quedó eliminado

“No pensé que iba a llegar a esta altura, pensé que al mes ya me iba. Y por alguna u otra cosa llegué hasta acá entre los siete mejores, y entre los últimos cuatro de los que estamos desde el principio. Lo disfruté y estoy disfrutando que él se haya quedado, en serio", expresó el hijo del humorista Miguel Ángel Rodríguez antes de despedirse de sus compañeros.

Por su parte, Martín Salwe comentó: "Me da pena que se vaya Ima porque es el tipo más común que vi acá adentro. Es un pibe que es buena gente, buen amigo, copado, simpático, no tiene ningún rollo con nada, no le importa nada, es increíble, para mí fue la revelación del programa".

Embed

De esta manera, ya quedan pocos participantes dentro del reality, que esta semana tendrá una nueva ronda de competencias de cara a la gran final.

RATINGS

El Prime Time de la noche del lunes lo lideró Telefé, con el concurso musical La Voz Argentina, que llegó a los 16 puntos, en una noche con cambios en la grilla del canal, con el ingreso de Caso Cerrado por la ficción El Primero de Nosotros.

Por su parte, El Hotel de los Famosos, por El Trece, hizo 11.4 puntos y le ganó a Caso Cerrado, que registró 9.8.

Además, Telefé Noticias tuvo 10.6 puntos contra los 8 de Telenoche, por El Trece.

Durante la tarde, lo más elegido fue la novela extranjera de Telefé Zuleyha, con 10.2 puntos, frente a los 7.4 de 100 Argentinos Dicen, de El Trece.