Dos libros del Mundial de Qatar, entre lo más vendidos de la Feria del Libro 2023

Este años, la Feria contó con 486 expositores, 1483 sellos editoriales, la realización de 2137 actividades culturales y la visita de más de 200 autores internacionales. Además, participaron más de 1000 bibliotecas populares de toda la Argentina en una nueva edición del Programa Libro % de la Conabip, y durante las Jornadas Profesionales asistieron más de 12 mil representantes de la industria del libro.

Cuáles fueron los libros más vendidos en la Feria del Libro

- Miseria, de Dolores Reyes (Penguin Random House)

Este texto retoma la temática de su anterior obra “Cometierra” (una novela que cautivó por entrelazar la ficción de una joven que al masticar tierra puede ver dónde se encuentran las personas desaparecidas con la realidad de la violencia de género en América Latina) y también abre otros canales de reflexión con la incorporación de cuestiones como las tareas de cuidado, la violencia obstétrica o la maternidad. Su precio es de $4.499,00

miseria-libro.jpg Miseria, de Dolores Reyes (Penguin Random House)

- Dibu Martínez, pasión por el fútbol (Penguin Random House)

Genio y figura; la historia de Emiliano 'Dibu' Martínez; héroe de nuestra Selección. Uno de los personajes más carismáticos del fútbol de nuestro país. En este libro conocerás cómo descubrió su pasión por el fútbol y cómo desarrolló su carrera en este deporte que vuelve locos a todos. Su precio es de $3.499,00

64f01352-29da-4079-9526-a6de0cb9e9e0_source-aspect-ratio_default_1072958.jpg Dibu Martínez, pasión por el fútbol (Penguin Random House)

- El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro (Penguin Random House)

El tiempo de las moscas es la nueva y esperada novela de Claudia Piñeiro, que retoma la historia de Inés, la recordada protagonista de Tuya, en un relato de coraje y amistad que nos retrata cabalmente como sociedad. Su precio es de $6.799,00

2ca7b8e8-1023-45b0-87a3-6577555ab3ef_source-aspect-ratio_default_1072960.jpg El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro (Penguin Random House)

- Apia de Roma, de Viviana Rivero (Planeta)

Narrada en dos tiempos, esta novela relata una historia de pasion, violencia y superacion en pleno apogeo del Imperio Romano. Con su habitual maestria para construir tramas apasionantes, Viviana Rivero retrata a una mujer que hace frente a los mandatos y las imposiciones de su epoca en pos de la igualdad, la independencia y el amor verdadero. Su precio es de $8.900,00

bcf13e8c-3aab-4bea-9431-a8a0f65d8024_source-aspect-ratio_default_1072961.jpg Apia de Roma, de Viviana Rivero (Planeta)

- La Gioconda y Leonardo, del médico Daniel López Rosetti (Planeta)

Una vez más, el Doctor Daniel López Rosetti brinda una trama apasionante y elocuente, rica en informaciones y detalles, de lo que puede alcanzar la singularidad del ser humano. Su precio es de $5.700,00

ce76c773-14b7-4e3f-ad1f-24fa9734b251_source-aspect-ratio_default_1072963.jpg La Gioconda y Leonardo, del médico Daniel López Rosetti (Planeta)

- El nudo, de Carlos Pagni (Planeta)

Un territorio, el conurbano bonaerense, y una fecha concreta, la crisis de 2001, son, además de los protagonistas de este libro, las coordenadas que terminaron con un modelo de país y forjaron la Argentina que llega hasta el presente, la de una crisis sin final, con la degradación de la vida material como telón de fondo permanente y al parecer inevitable. Su precio es de $9.800,00

7e3cb153-7e1a-47b0-ab56-9c7c04c21104_source-aspect-ratio_default_1072965.jpg El nudo, de Carlos Pagni (Planeta)

- Blanca, la niña que quería volar, del actor Benjamín Vicuña (Planeta)

“Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo. En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”. BENJAMÍN VICUÑA. Su precio es de $7.500,00

7777e564-e2bd-4ecf-b600-e568df57e343_source-aspect-ratio_default_1072966.jpg Blanca, la niña que quería volar, del actor Benjamín Vicuña (Planeta)

- La tercera, de los periodistas Alejandro Wall y Gastón Edul (Planeta)

Este es el libro que estuvimos esperando leer todos estos años: treinta y seis, más precisamente. Es la crónica en caliente, con el recuerdo del campo de batalla aún en la retina, de la deseada y a su modo perfecta conquista de la tercera estrella. Gastón Edul, pegado a la línea de cal y desde la zona mixta, y Alejandro Wall, honrando la tradición de la prensa escrita, nos regalaron en los días de Qatar 2022 crónicas, análisis e información de alto nivel. Pero apenas regresaron a Buenos Aires se pusieron a escribir, en afiebradas veladas de diciembre y enero, este libro urgente y eterno a la vez. Su precio es de $5.000,00

80e4614c-80fb-4b0f-9911-8a712263afa2_source-aspect-ratio_default_1072967.jpg La tercera, de los periodistas Alejandro Wall y Gastón Edul (Planeta)

- La inteligencia artificial o el desafío del siglo, del pensador francés Éric Sadin (Caja Negra)

Con varias obras a sus espaldas, Éric Sadin se revela como uno de los ensayistas europeos más críticos de las formas tecnológicas contemporáneas desde una mirada cuya base es el antiguo humanismo filosófico. Su precio es de $4.600,00