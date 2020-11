El globo, creado por el astrofotógrafo Franco Meconi junto con el doctor en física y director del Laboratorio de Iones y Atomos Fríos de la Universidad de Buenos Aires, Christian Schmiegelow, y Alex Sly, quien estudió cine y fotografía, fue lanzado el 17 de octubre último desde un campo en las afueras de la localidad bonaerense de Pasteur, partido de Lincoln, y arrojó resultados ampliamente satisfactorios.

A lo largo de cerca de dos horas, se obtuvieron una serie de imágenes que mostraron lo bello de las tierras bonaerenses desde una perspectiva única a más de veintidós mil metros de altura.

"El globo es de látex, pero está fabricado especialmente para esto. Este tipo de globos se usan en meteorología, por ejemplo, y se inflan con helio. Tiene un metro y medio de diámetro inflado en la superficie. Además, de agrega el paracaídas y las cargas que tienen varios equipos y cámaras", comentó Meconi en diálogo con Diario Popular.

Y continuó: "El globo, a medida que sube, como la atmósfera es cada vez más delgada y baja la presión atmosférica, se expande debido al helio que lleva adentro, entonces puede llegar a medir casi cinco metros de diámetro. Cuando no puede hincharse más, revienta". Bajo esta línea, sostuvo que, a diferencia de otros proyectores parecidos, con Eclipsor 1 "quisimos darle un toque más particular", ya que "le pusimos cuatro cámaras apuntando a distintos lados para tener un mejor registro de la experiencia". "Esto no se puede hacer desde la ciudad, primero por el tráfico aéreo y segundo porque a determinada altura el globo explota y las cargas caen con un paracaídas y no pueden caer en una casa. En el campo no hay riesgo de que caiga en algún lugar habitado", explicó el astrofotógrafo.

Asimismo, detalló que "el globo tardó una hora y 20 minutos en subir y un aproximado de 40 minutos para bajar a la superficie terrestre. La experiencia duró alrededor de dos horas y el globo se desplazó casi 80 kilómetros".

Eclipsor 2

Por otro lado, Meconi confesó que el próximo 14 de diciembre, casi dos meses después de lanzar el primer modelo, se dará lugar a una nueva experiencia, pero esta vez en la Patagonia. Se trata del lanzamiento del Eclipsor 2 en el marco de un eclipse de sol que tendrá lugar en aquella región. La idea será fotografiar el eclipse desde la estratósfera y registrar el evento desde una perspectiva única.

"Para el eclipse voy a estar viajando con la Asociación Argentina de Astronomía, quienes van a hacer una transmisión y lo más probable es que esto también salga en ese streaming. Apuntamos a tener imágenes en tiempo real para poder compartir durante el eclipse", adelantó el astrofotógrafo.

Finalmente, Meconi concluyó: "El eclipse se va a ver en todo el país, pero de manera parcial. Hay una franja de 90 kilómetros de ancho, de norte a sur, que empieza en la Cordillera y termina en la costa que cruza por las provincias de Neuquén y Río Negro, donde se va a ver la totalidad del eclipse, que es cuando coincide que la luna oculta perfectamente al sol y se da ese fenómeno en el que se hace de noche en un instante y se puede ver la corona solar, que son las capas exteriores de la atmósfera del sol".