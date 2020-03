El coronavirus permanece hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable

Según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, el virus puede permanecer hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable

El estudio, que salió recientemente publicado en The New England Journal of Medicine, intentó reproducir el coronavirus que se deposita de una persona infectada en las superficies cotidianas de un hogar u hospital, como al toser o tocar objetos y dio como resultado que puede permanecer hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable, hasta 24 horas en cartón y hasta tres horas suspendido en el aires.