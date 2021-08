"Nosotros vamos a rechazar los aumentos", manifestó el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López, quien advirtió que lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año, incremento al que calificó de disparate.

"Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio", enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

enacom.jpeg El Enacom rechazará los nuevos aumentos anunciados por empresas de comunicaciones Télam

"Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar", indicó López.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

"En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público", insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, las empresas están invirtiendo más que en el 2019, cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público "le pese a quien le pese".