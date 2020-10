El hombre con más modificaciones corporales: 561 entre tatuajes, piercings y cuernos

Embed Ver esta publicación en Instagram Photo by @joitephoto Una publicación compartida de Rolf Buchholz (@robuchholz) el 22 Oct, 2020 a las 10:26 PDT

Se inició en el mundo de las transformaciones a los 40 años cuando se hizo su primer tatuaje y su primer piercing. Un 90% de su cuerpo está tatuado o perforado. Labios, cejas, nariz, implantes en la muñeca y en las manso. A todo este combo le suma dos cuernos subdérmicos en la frente, tatuajes en los ojos y bifurcación de lengua.

Buchholz sostiene que todas estas modificaciones "han cambiado solo su aspecto exterior, pero no me han cambiado a mí. Soy la misma persona".

Al ser consultado por cual de todas las transformaciones le dolió más, no dudó en confesar que "los tatuajes en la palma de la mano, me dolió mucho, no tengo mucha tolerancia al dolor".

El hombre, que trabaja para una empresa de telecomunicaciones, tiene en su haber otro récord mundial, por acumular la mayor cantidad de piercings en 2010, cuando oficialmente se le contaron 453 perforaciones.