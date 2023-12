El mensaje de la Iglesia por Navidad: "Que el alimento llegue a todos los chicos"

A través de un mensaje, Ojea sostuvo que "no puede haber nadie que quede sin ese bien primario, principalmente los chicos, de lo contrario no hay modo posible de construir la paz". Y agregó en esa línea: "Si no nos preocupamos por ellos nos despreocupamos, y si nos despreocupamos seremos hombres y mujeres sin horizonte, hombres y mujeres cuyas vidas no valen la pena".

"Él quiere compartir nuestra pequeñez y nuestro llanto, nuestra limitación como seres humanos que necesitamos para existir del apoyo y del sostén de los demás, no somos autosuficientes. El Niño Dios nos recuerda también, aquellos que han tenido el privilegio de ser padres, a nuestros hijos; la experiencia de tener un hijo, la experiencia de poder ver esa maravilla que Dios hace con el misterio de la vida y, al compartir la vida de todos los niños, el Niño Jesús tiene una preocupación especial por la paz, él ha venido a traer la paz", agregó en su mensaje.

Al cabo, Ojea manifestó su deseo para que "el Señor nos conceda en esta Navidad junto al Niño Jesús rescatar estas preocupaciones esenciales que nos van a llevar a vivir a fondo el misterio de la Nochebuena y de la Navidad; hacernos buenos, configurados con Jesús para poder servir cada día mejor a nuestros hermanos".

"Que el costo no lo pague una vez más nuestro pueblo más pobre"

Por su parte, el arzobispo de La Plata, monseñor Gabriel Mestre, afirmó que la Doctrina Social de la Iglesia "también va de la mano de otros valores como la igualdad de posibilidades, la justicia y la verdad”.

“Lo que afirmamos a la luz del decreto es que el planteo de fondo es que la libertad es un valor y la doctrina social de la Iglesia la suscribe, pero también va de la mano de otros valores como la igualdad de posibilidades, la justicia y la verdad”, señaló en declaraciones radiales.

De esa manera, Mestre hizo alusión al Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) que anunció el presidente Javier Milei días atrás a través de un en cadena nacional y fue publicado el jueves en el Boletín Oficial, con medidas de desregulación de la economía.

El arzobispo dijo que, después de haber dialogado con otros obispos, la posición de la Iglesia será que "el costo no lo pague una vez más nuestro pueblo más pobre" y recordó que "el discurso del actual Presidente era que lo iba a pagar la casta”.

"El planteo me surge a la luz de la doctrina social de la Iglesia" dijo Mestre, al considerar que "veníamos de una situación compleja en nuestra Patria desde hace bastante tiempo”.