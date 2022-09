"Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor", indicaba el escrito que fue compartido en Facebook por Antonella, una amiga de Belén Gutiérrez, la mujer que rescató al pequeño.

notas.png La nota con la que dejaron abandonado a Jesús

Gutiérrez no sólo le ofreció refugio al menor sino que también lo amamantó, ya que es mamá de un niño pequeño que todavía toma teta.

"Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté", explicó Belén.

De inmediato, las amigas llamaron a la policía local para dar aviso del estremecedor hallazgo. Mientras tanto, le ofrecieron cariño, calor y un hogar a Jesús.

"Hoy Jesús tuvo su ángel que lo encontró y lo asistió hasta que venga la Policía. Qué hubiera pasado si no aparecías Belén Gutiérrez. Gracias por poder amamantarlo hasta que llegue la ambulancia", relató Antonella.

bebe-lomas-de-zamora.png El bebé fue encontrado debajo de un auto

De acuerdo a lo informado por las dos mujeres, el bebé se encuentra internado en neonatología del hospital Gandulfo y su estado de salud es bueno.

Al mismo tiempo, señalaron que el caso de la criatura abandonada quedó en manos de la Justicia, que intenta averiguar qué fue lo que pasó. Por otra parte, la revisión médica refutó algunos de los elementos de la carta ya que el infante tiene, al menos, 10 días de vida.