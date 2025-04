El conmovedor relato de la exesposa de Roberto Castillo

La arquitecta tomó la palabra horas después de que se publicaran los videos que grabó cuando el abogado la insultaba dentro de un auto. En este contexto, Daniela contó en Puro Show, en la pantalla de El Trece, que las imágenes son del 25 de diciembre de 2019.

Según contó en el programa, en ese momento, Castillo había tomado alcohol y quiso manejar, a pesar de estar en aparente estado de ebriedad.

“No paraba de repetir insultos, fue la primera vez que lo grabé porque tuve mucho miedo de que provocara un accidente, de que me lastimara. Puso su auto a la par del otro para arrancarle el espejito y con ánimos de chocarlo”, señaló.

“Y lo que quiero recalcar, él hacía referencia a que ‘tenés 30 años y no tenés hijos, solo te quieren los hombres porque sos bonita, no tenés nada en la cabeza’, y un montón de agravios más. Mi hija más grande, que hoy tiene cuatro años, nació el 21 de septiembre. Nueve meses después. Estaba enamorada. Y cuando uno está enamorado hace cosas que no debería aceptar”, continuó detallando Daniela.

Daniela Vera Fontana contó la estremecedora reflexión de una de sus hijas con Roberto Castillo. “Cuando quedé embarazada cambió un poco. Y bueno, después también vino la pandemia. Entonces no teníamos reuniones. Él siempre se exacerbaba cuando bebía alcohol, que es donde vos demostrás realmente tu personalidad, porque es como que te desinhibís”, siguió contando.

Amenazas con arma de fuego

Daniela reveló que su ex tuvo un tremendo enfrentamiento con un familiar, que también detalló durante el programa.

“Roberto ha amenazado con un arma a mi hermano en una oportunidad, cuando yo estaba embarazada de Helena, y nos habíamos distanciado por diez días. Si yo hubiera querido hacerme famosa, lo hubiera dicho en su momento, era para un policial el título. La víctima declara cuando quiere. Y eso el mismo Castillo lo ha remarcado. Él siempre me rebajó, me humillaba y esto se potenciaba cuando consumía alcohol. Esperaba que él cambiara, tenía esperanza de que él cambiara y siempre puse en primer lugar a la familia”, confesó.

Entre lágrimas Daniela Vera Fontana contó que Roberto Castillo amenazó a su familia con un arma de fuego.

“Le molestaba que yo tuviera una opinión política, una religión muy marcada y que sea muy amistosa, que la gente me quiera, que sea simpática. Para él yo provocaba a los hombres por ser simpática, por ser educada, por ir al gimnasio y ponerme una calza. Él no me dejaba ir al gimnasio. Y eso yo nunca se lo dije a mi familia, y por eso perdí muchas amigas también”, reveló Daniela Vera Fontana, que hace pocos días pudo hacer la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica.