La fuerte frase de un piloto de Alpine sobre su relación con Colapinto

El oriundo de Estonia, que es uno de los tres pilotos de reserva de la escudería francesa junto a Kush Maini y el propio Colapinto, dialogó con el medio ERR News. Declaró que hay "interacción" y "comunicación" entre los corredores, pero que en el deporte motor "no hay amigos".

Además agregó: "Está claro que los conductores principales saben que nosotros, como respaldo, queremos sus asientos. Entre los pilotos de reserva, todos sabemos que queremos ser el siguiente en ese asiento principal". Cabe aclarar que su disputa con el argentino viene desde la Fórmula 2, donde el nacido en Pilar solía terminar más adelante del estonio.

Por otra parte, Aron habló sobre las pruebas que realizó en Monza, en las que Colapinto tuvo mejores tiempos pero no la pudo finalizar por un accidente: "He cumplido bien mi papel como piloto reserva. El equipo está contento conmigo. He tenido varias oportunidades de demostrar mis habilidades y todas esas pruebas han ido bien".

La rivalidad entre ambos pilotos viene desde hace tiempo. En la última carrera sprint de Imola 2024 en F2, Franco le arrebató la victoria al estonio en la última vuelta con una gran maniobra. Tras esta acción, el argentino conversó al respecto con la revista Corazón de F1: "Yo me hubiese quedado con bronca. Ni el domingo me pudo ganar, siempre da bronca que te pasen en la última vuelta".

Además concluyó: "Fuera de joda, es un poco entendible, pero la verdad que estaba muy mala onda en el podio. Yo tampoco lo quiero mucho, pero por lo menos le tiré un poco de champagne. Al final creo que lo aceptó un poco. Es verdad que en la rueda de prensa estaba enojado. Dijo que no había sido limpio, las b... No me pareció que hice nada raro. Se ve que estaba con bronca, de que perdió la carrera. Pero bueno, todo bien igual".