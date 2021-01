Enero se va con tiempo de otoño: El pronóstico para febrero

Además del frío, que en algunos puntos suburbanos se reflejó con mínimas inferiores a los 16 grados centígrados, la ciudad amaneció con una lluvia que, con intermitencias, comenzó el viernes 29 de enero y se extendería hasta el jueves 4 de febrero, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

radar (1).png Pronóstico: el tiempo en el AMBA reflejado en el radar del Servicio Meteorológico Nacional.

A eso hay que sumarle la alerta por la crecida del Río de la Plata, con riesgo de inundaciones en zonas costeras del conurbano.

Alerta de crecida del Río de la Plata e inundaciones

El pronóstico del SMN anticipa una máxima de 22 grados para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con vientos del sudeste rotando en dirección al este hacia la noche, lo que hace crecer el peligro de crecidas e inundaciones.

Además, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la noche de hoy y la mañana del lunes: "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes que pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos", indicó.

Al respecto, agregó que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual".

Para estos casos, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. También se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Cómo arranca febrero

Si enero se despide con frío y lluvias, el inicio de febrero no será muy diferente. Al menos eso es lo que se desprende del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa para mañana una mínima de 18 grados y una máxima de 22, con tormentas y chaparrones a lo largo de todo el día.

pronóstico (1).png El pronóstico del SMN para lo que resta de la semana.

Para el martes, se prevén temperaturas con extremos de 18 y 24 grados, nublado por la mañana y con chaparrones por la tarde y noche; el miércoles vendría con una mínima de 20 y una máxima de 25 grados y chaparrones por la mañana, con una leve mejora a partir de la tarde.

Pero esa mejora será transitoria, porque los chaparrones volverían la tarde del jueves, una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27.

Habrá que esperar al viernes 5 de febrero para ver el sol y dejar el mal tiempo atrás, con una temperatura mínima de 18 y una máxima de 29, como para tener presente que el verano no se fue.