Furor en Rosario por un churrero que se parece a Di María

Ángel Di María brilla en el Paris Saint Germain y este último sábado 10 de junio convirtió de emboquillada lo que quizás sea el gol más importante de su carrera. Con ese tanto en el Maracaná, la Selección le ganó a Brasil y todo el pueblo argentino festejó. Pero también ese hecho tuvo repercusión en un humilde vendedor de su Rosario natal.

El pasado domingo cuando aún duraba el fervor de la conquista del siempre esquivo título continental, un hombre pasó cerca del puesto de churros de Alejandro. Al notar el inconfundible parecido con Di María lo llamó por el apodo del 11 de la Selección: “¡Eh, Fideo!”. Y a partir de ese momento, las ventas se duplicaron.

“Yo no digo que me parezco a él, pero la gente sí”, dijo risueño Alejandro en declaraciones al sitio Rosario 3. Además, el churrero señaló que al tradicional ‘Ale’, ahora la gente y los vecinos lo rebautizaron con múltiples apodos vinculados al jugador surgido en Central: ‘Fideo’, ‘Dima’ o simplemente Di María.

Fanático de River Plate, Alejandro reveló un curioso hecho que tuvo lugar la primera vez que lo apodaron como a Di María. “Me gusta el fútbol como a todos. Hace mucho tiempo, me dijeron que me parecía al Fideo y yo pregunté quién era y ahí me contaron, yo no lo conocía. Algunos hasta me han pedido autógrafos”, revela entre risas e incredulidad por lo que le toca vivir.

“Yo soy churrero, vivo de esto, me dedico a esto hace 14 años. Voy por la calle y algunos me dicen ‘ey, hiciste el gol’”, comentó.

Entrevistado por Telenoche Rosario, Alejandro reconoció que más allá del apodo que se ganó, su mayor alegría es la obtención de un título nacional luego de 28 años. “Es lindo que la Selección le haya dado alegría al país, más en este contexto de pandemia”, concluyó.