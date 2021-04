Gustavo Menéndez: "El sistema puede ser violado muy fácil"

“El sistema permitió que una persona haga una declaración jurada diciendo que es personal de salud y luego falsificar un recibo de sueldo o un contrato. Evidentemente eso hay que revisarlo. Esto no está en manos del municipio. Los municipios sólo aportamos nuestra estructura para la campaña”, planteó el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en diálogo con el periodista Diego Schurman en radio Continental.

“Lo más grave de este caso es que el sistema puede ser violado tan fácil y por cualquiera”, reconoció Menéndez, dejando en evidencia la simpleza que ofrece el acceso al registroen la provincia de Buenos Aires y derivando la responsabilidad de esa irregularidad al gobierno provincial, pese a que la madre de la vacunada es empleada municipal.

ADEMÁS:

Vaticano: el Papa Francisco recibió a Martín Guzmán

Biden le deseó una pronta recuperación a Alberto Fernández

“Hay un error en el sistema, y el mismo ministro (de Salud bonaerense, Daniel Gollán) está trabajando para subsanarlo y nosotros vamos a colaborar”, afirmó Menéndez, y añadió: “Esto nos indigna muchísimo, la madre -quien se desempeña como trabajadora en el municipio- no está vacunada y está muy angustiada con la situación, porque por un lado está la hija, que hizo una tremenda inconducta, y por otro lado tiene miedo de que yo la eche porque la hija se mandó una macana, y no me la voy a agarrar con ella”.

La joven fue denunciada por el Ministerio de Salud bonaerense por “averiguación de ilícito” en la Fiscalía 3 de Morón.