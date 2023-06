Habló el chico que viajó 450 kilómetros con su amigo de 12 años manejando

En su relato, el adolescente que cursa el primer año de la escuela secundaria contó que vio a su amigo triste y decidió ir con él hasta la ciudad santafesina para que pudiera ver a su mamá.

El padrastro de Isaías sostiene que su madre lo abandonó, mientras que Ayrton señaló que el hombre es violento.

"El padrastro lo maltrataba y él no aguantaba más, se quería ir con la mamá, pero él no lo dejaba. La mamá no lo abandonó, se fue por la culpa del padrastro", refutó el menor. Con respecto a las seis horas que estuvieron desaparecidos, en las que lograron hacer 450 kilómetros sin ser detenidos, el niño afirmó: "La Policía no nos vio, no había ningún control ni nada".

"Íbamos en cuarta o quinta", aseguró Ayrton, que en todo momento fue de copiloto. En su testimonio también contó que Isaías es más alto que él por lo que llegaba sin problemas a los pedales.

Al referirse al joven que levantaron en medio de la ruta, el adolescente relató: "Tenía 21 años creo y pedía desesperadamente que alguien lo lleve porque lo estaba esperando la familia".

"Le dijimos que lo podíamos llevar, pero nos íbamos a quedar por ahí tirados porque no teníamos nafta", le contestó el chico.

Ante este panorama el joven se ofreció a cargarles nafta y hasta les compró masitas: "En la estación de servicio no nos dijeron nada". Recién en la ciudad bonaerense de General Villegas la Policía logró detenerlos y dar aviso a sus familiares. Se supo que el puntapié inicial de la investigación comenzó por el mensaje que le envió Isaías a un amigo diciéndole que se iba a Villegas y luego a Rosario.

Identifican a tres adolescentes por amenazas a escuelas en Rosario

Tres adolescentes fueron identificados y se les secuestraron sus teléfonos celulares como resultado de seis allanamientos realizados hoy por la Policía en la ciudad santafesina de Rosario en el marco de las investigaciones por amenazas a escuelas que hasta el momento apunta a alumnos de otros establecimientos, informaron fuentes judiciales.

En todos los casos se trata de amenazas anónimas realizadas por teléfono y en uno se sumó una nota dejada en una escuela, precisaron los informantes.

Si bien los adolescentes que en un primer momento aparecen como involucrados en los hechos solo fueron identificados por la policía, la fiscal que investiga las amenazas, Valeria Haurigot, dio parte de los procedimientos al Juzgado de Menores en turno.

La fiscal, que también investiga las balaceras contra objetivos edificios escolares, ordenó hoy seis allanamientos realizados por la Policía local.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), dos allanamientos se realizaron en domicilios de las calles Libertad al 100 y 17 de Octubre al 1900, ambos de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, lindante con Rosario hacia el sur.

Esos procedimientos estuvieron vinculados con la denuncia del 24 de abril último radicada por autoridades de la Escuela 485 "Vicecomodoro Marambio", ubicada en avenida San Diego al 300.

De acuerdo a la denuncia, ese día a las 5.45 personal del establecimiento encontró en el portón de ingreso una nota amenazante y luego se recibe amenaza de bomba en la institución.

"Tras tareas investigativas se corroboraron líneas concretas de investigación que dichas amenazas tiene origen en disputas entre alumnos de dicha institución y otra entidad educativa", informó el MPA.

En ese procedimiento fue identificado un adolescente de 17 años cuyo teléfono celular fue secuestrado y enviado a peritar, precisaron voceros de la causa.

También se realizó una allanamiento en calle Tilcara al 1800 de Rosario por la amenaza recibida el 16 de mayo en la escuela "Alberdi", cuando personal del establecimiento recibió un llamado con una voz distorsionada, lo que motivó la suspensión de las clases.

Una alumna de otra escuela de 16 años fue identificada por ese hecho y se le secuestró el teléfono móvil, al igual que el de su madre, docente de otro establecimiento, dijeron las fuentes.

Finalmente, hubo tres allanamientos vinculados a las amenazas recibidas en la escuela "Leónidas Gambartes", de Paraguay al 1200 de Rosario, uno de cuyos directivos recibió a su número personal una llamada el 22 de mayo pasado, lo que también provocó la suspensión de las clases.

Voceros de la investigación indicaron que en uno de esos allanamientos fue identificada una chica de 12 años por su presunta participación en el hecho de amenaza.