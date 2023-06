José de San Martín vuelve a los billetes argentinos

El libertador de Argentina, Chile y Perú volverá a los billetes nacionales. Su imagen ilustrará los billetes de 1000 pesos, en reemplazo del hornero lanzado en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. El nuevo billete que homenajeará a San Martín comenzaría a circular el próximo 15 de julio.

De esta manera, no se van a producir nuevos billetes con la imagen del hornero -una de las aves autóctonas de la Argentina- y los nuevos billetes con la efigie de San Martín irán reemplazándolos a medida que salgan de circulación los del hornero.

El nuevo billete de 1000 pesos, con la imagen de San Martín mantendría los tonos naranjas que tiene el del hornero y también su tamaño.

La creación de este nuevo billete resultó del trabajo conjunto de los equipos de diseño del Banco Central de la República Argentina y de la Casa de Moneda Argentina.

La ilustración del frente del billete está basada en la litografría de Jean Baptiste Madou de 1828, una de las pocas expresiones fisonómicas de San Martín que pueden considerarse con fundamento histórico. Dicho retrato fue hecho en Bruselas para el General Miller a quien San Martín se lo envió satisfaciendo un pedido del mismo.

En la carta que le escribió le decía: "Va la prueba del retrato que Ud. me pide, la piedra marchó ayer para Ostende" (sigen datos sobre la dirección). "Los que lo han visto dicen que aunque se parece bastante me ha hecho más viejo y los ojos los encuentran defectuosos; ello es que es lo mejor que se ha podido encontrar para su ejecución; al fin yo he cumplido con su encargue, asegurándole será el último retrato que haga en mi vida". En este retrato, el Libertador tiene 50 años.