Juicio por la muerte de Maradona: se conocieron desgarradores detalles de la autopsia

Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Martín Corasaniti son los dos médicos que declararon ante el Tribunal de San Isidro y en medio de un clima de tensión, debido a que se mostró el video completo de la autopsia, informaron Maradona falleció como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", al tiempo que se detectó una "miocardiopatía dilatada".

Antes de que se dé a conocer el video, Jana Maradona, quien ya dio testimonio en el juicio, pidió retirarse ya que no quería ver las imágenes.

En este marco, Cassinelli reforzó que el jugador "tenía mucho líquido en los pulmones, abdomen y un corazón agrandado" y que la casa en Tigre no contaba con aparatología médica, algo que se tendría que haber "determinado antes de su externación".

El médico legista Federico Martín Corasaniti, quien se encuentra radicado en España, fue el segundo facultativo que declaró vía Zoom sobre la necropsia y fue por la misma línea que su colega.

"Tenía espuma, livideces y el abdomen estaba tenso", precisó Corasaniti sobre la cirugía, al tiempo que describió: "El cadáver estaba edematizado". A su vez, subrayó que la muerte pudo haber ocurrido entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre.

Exclusivo testimonio de uno de los acusados por la muerte de Maradona

Mariano Perroni, jefe de los enfermeros que atendieron a Diego Maradona y uno de los acusados que hay en el juicio que se desarrolla en el Tribunal de San Isidro, dijo que "no sé por qué me imputan", ya que no conoció al futbolista. También expresó que "no había indicación de control".

Perroni contó cómo atraviesa esta imputación y su situación en la causa: "La verdad es que es difícil todos los días, desde que empezó todo esto y más en esta parte del juicio".

"Hoy por hoy no entiendo el nivel de la acusación, ni de la condena, ni de los puntos en particular de los cuales me acusan. No conocí a Maradona, ni antes de que esté en los cuidados domiciliarios, ni durante. Nunca ingresé al domicilio", expuso.

Perroni era el coordinador de los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid y quien debía encargarse de que cumplan el horario y que ninguno se vaya sin que el otro esté.

Al ser consultado sobre la atención médica que recibió el futbolista fallecido en noviembre de 2020, el acusado destacó: "Ellos cumplieron los pedidos de las médicas, que era que Maradona tome la medicación en horario, no se automedique, y si tenía requerimiento de alcohol, avisarle a la psiquiatra, 'mirá, está pidiendo alcohol'. No había indicación de control de signos vitales, los cuales se tomaban solo cuando se podían".