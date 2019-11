Por segundo año consecutivo, y a través del programa “Maestros con garra”, el Municipio de Tigre reconoció a 10 docentes del distrito por su labor en la formación de niñas y niños de educación inicial y primaria. Durante el acto, realizado en el Teatro “Pepe Soriano”, el intendente Julio Zamora destacó el compromiso de las profesionales con la enseñanza.

“Hoy, nuevamente, destacamos a quienes más se esfuerzan por la educación de los chicos, a quienes dan todo y muchas veces, además de enseñar, tienen que atender necesidades sociales, problemas graves del ámbito escolar", señaló Zamora, y agregó: "Hay que aplaudir a estas maestras, y brindarles un cariño a través de este reconocimiento. Ponemos en valor la mayor herramienta para la igualdad de oportunidades de nuestros vecinos, la educación”.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta, agregó: "Esta iniciativa del Municipio es un estímulo para los docentes para seguir apostando a la formación y acompañando a los alumnos a pesar de las adversidades. Un maestro con garra es un docente presente, y un docente presente es un alumno con futuro".

El acto inició con la proyección de un video con el testimonio de las docentes reconocidas durante la primera edición del programa. Allí, algunas de ellas explicaron lo que significa la enseñanza en sus vidas y agradecieron el acompañamiento del Municipio.

Este año, más de 3000 vecinos emitieron su voto a través de un formulario online y distinguieron la labor de: Ana Jorgelina Escalante, del Jardín de Infantes 919 “AyenHuen” de Ricardo Rojas; María Alejandra Lescano, de la Escuela Primaria Nº2 de Tigre Centro; Yanina Bellino, del Jardín de Infantes 914 “Los Álamos de Islas”; Patricia Lorena Bordón, de la Escuela Primaria Nº 32 “República Oriental del Uruguay” de Don Torcuato; María Ramaglia, del Jardín de Infantes 946 “Hugo Midón” de Pacheco; Marcela Mendoza, del Jardín de Infantes 908 “Xul Solar” de Dique Luján; María Elizabeth Torres, del Jardín de Infantes 925 “Jorge Robustiano Araujo” de Benavídez; Analía Casanova, de la Escuela Primaria Nº 21 de Rincón de Milberg; Alicia Álvarez, de la Escuela Primaria Nº 30 “Martín Miguel Güemes” de El Talar y Silvia Fernanda Caldara, del Jardín de Infantes 927 “La Pachamama” de Troncos del Talar. Cada maestra recibió una notebook y una placa conmemorativa.

Respecto de su reconocimiento, Analía Casanova, expresó: “Siento un orgullo enorme, una emoción tremenda. Esto es un mimo a mi labor por acompañar a los chicos y a su desarrollo personal, pero hay que seguir trabajando con el respeto y la cultura; un trabajo arduo”. Por su parte, María Alejandra Lescano, manifestó: “Estoy muy feliz, no me lo esperaba. Moviliza que la gente me recuerde con tanto cariño”.

Además del reconocimiento, cada escuela donde dichos maestros se desempeñan, presentará un proyecto educativo que será financiado por el Municipio de Tigre. El mismo será evaluado y aprobado por miembros de la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y la Subsecretaría de Educación.

Cabe destacar, que en materia educativa, Tigre ha invertido $150 millones en nuevos edificios y obras de infraestructura. A su vez, este año inauguró el nuevo Jardín Maternal en Don Torcuato y ya finalizó la construcción de otro establecimiento similar en Tigre centro y la Escuela Secundaria N°36 del barrio El Prado, en Benavídez. Por otro lado, el Municipio continúa implementando el programa "Aprender Jugando", en jardines de infantes del distrito; y a principio de año, a través de “Bienvenidos a la primaria”, entregó kits escolares a 4500 alumnos de los primeros años de colegios estatales, y realizó mejoras de infraestructura en las 186 de gestión estatal del partido. En cuanto a la formación superior, el Centro Universitario Tigre (CUT) cuenta con más de 3.500 alumnos y una amplia oferta de educación con alta tecnología, más de 20 carreras, CBC y orientación vocacional.

Estuvieron presentes: el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos y los consejeros escolares Roxana Perez, Marta Mesa y Martín López.

